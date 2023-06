Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Anzahl der Wohnmobile in Pirmasens verdoppelt. Anfang 2023 waren in der Stadt 224 Reisemobile registriert, das sind 5,6 je 1000 Einwohner. Damit liegt die Stadt bundesweit auf Rang 377.

Die Zahl der Menschen, die ein Wohnmobil ihr Eigen nennen, war noch nie so hoch wie in diesem Jahr: Um 70.930 ist deren in Deutschland im vergangenen Jahr angestiegen, 838.255 waren es nach der Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit insgesamt. In Pirmasens waren zu Jahresanfang 2023 insgesamt 224 dieser Fahrzeuge. Das ist ein neuer Höchstwert. Von 2013 (353.663) bis heute wuchs der deutschlandweite Bestand um 484.592 Fahrzeuge und hat sich damit mehr als verdoppelt. In Pirmasens stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 112, das ist eine Verdoppelung. Vergleichen wir die Zulassungszahlen von Anfang 2022 und 2023, dann stieg die Zahl der zugelassenen Wohnmobile bei uns binnen eines Jahres um 12 (5,7 Prozent).

Wenn es ein nachhaltiges Fahrzeug gibt, dann das Wohnmobil. Wenn es ein Fahrzeug gibt, das in nicht allzu ferner Zukunft auf synthetischen Kraftstoff (E-Fuels) angewiesen ist, dann das Wohnmobil. Wobei da noch gar nicht berücksichtigt ist, wie es eines Tages um die Ladeinfrastruktur im Hauptreisegebiet Europa bestellt sein wird. Denn dass der Bestand immer weiter steigt, hängt auch damit zusammen, dass nur wenige Wohnmobile verschrottet werden. Eigentlich ein Öko-Traum an Nachhaltigkeit, wären da nicht massenweise Diesel unter der Haube, die wegen ihre Langstreckentauglichkeit beliebt, aber in den Versionen Euro 5, Euro 4 und älter im Visier der Deutschen Umwelthilfe und vergleichbarer Organisationen sind. „Mittlerweile ist bekannt, dass nahezu alle Fiat-Motoren, die zwischen 2014 und 2019 gebaut wurden, vom Abgasskandal betroffen sind. Somit wurden auch sämtliche Fiat Ducato-Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 illegal manipuliert. Eine Ausnahme bilden nach jetzigem Kenntnisstand nur Fahrzeuge mit Euro 6d- und Euro 6d-TEMP-Motor“, meldet das Online-Portal www.ra-goldenstein.de, auf dem Klagende gesucht werden.

Am Ende der Bundesliga-Tabelle

Wobei anzumerken ist, dass die damit bei uns erreichte Zahl von 224 Wohnmobilen in absoluten Zahlen im Vergleich zum hiesigen Gesamt-Kraftfahrzeugbestand (27.319 Fahrzeuge inklusive 3203 Anhängern, darunter auch Wohnwagen, die nicht mehr einzeln gezählt werden) in der Regel als Dritt- oder Zweitwagen immer noch absolute Nischenprodukte sind. Pirmasens liegt in der Wohnmobil-Bundesliga mit seiner Wohnmobildichte von 5,6 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner auf Platz 377 von 399 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Die Stadt Halle (Saale) und Offenbach am Main liegen mit 3,4 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner auf dem letzten Platz.

Klare Sache beim Blick auf die Zahlen: Wohnmobile sind nicht unbedingt das Ding der Städter, sondern wer schon im Grünen wohnt, gönnt sich gerne ein bisschen Freiheit und Abenteuer mehr. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass Städter mehr mieten, denn das Wohnmobil muss ja auch irgendwo abgestellt werden, wenn es nicht unterwegs ist. Und das ist in der Stadt nicht so einfach oder kann teuer werden, wenn ein Stellplatz gemietet werden muss.