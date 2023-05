Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der zweite Lockdown in diesem Jahr macht dem Imbiss Worschdzippel am Wasserturm in Pirmasens zu schaffen. Während Currywurst und Co. vor wenigen Wochen noch gerne vor dem Laden in der Rodalber Straße abgeholt wurden, macht Inhaberin Regina Zipf jetzt kaum noch Umsatz. Zum 21. Dezember schließt sie ihren Imbiss auf unbestimmte Zeit.

„Auch wir haben durch die dauernd wechselnden Verordnungen und den nun zweiten Lockdown viele Verluste hinnehmen müssen, so wie jeder gerade Abstriche machen muss. Momentan ist das alles