Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Xiao Xu gewagt und bietet an seinem Imbiss in der Fußgängerzone japanische Spezialitäten. „Takoyaki“ nennt sich sein Ein-Mann-Betrieb, den er in der Hauptstraße 62-68 (ehemaliges Moster-Gebäude) seit Januar am Start hat und mit dem ein ganz große Traum in Erfüllung gegangen ist. „Ich bin zwar in Deutschland geboren, mache aber immer wieder in Japan Urlaub und habe mich dort in Takoyaki, das ist eine japanische Spezialität, verliebt“, schwärmt er von den gefüllten Teigkugeln, die im Original mit einem Stück Oktopusarm gefüllt sind, aber auf vielfältige Weise bestückt werden können und auch vegan erhältlich sind. Vertieftes Wissen um dieses Gericht aus der Region Kansai hat sich Xiao Xu in speziellen japanischen Kochkursen angeeignet. Täglich von 11 bis 21 Uhr hat „Takoyaki“ geöffnet und bietet auch einen Lieferservice an.