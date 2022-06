Die ersten beiden Runden im Fußball-Verbandspokal sind angesetzt. In Runde eins sind am letzten Juli-Wochenende folgende Paarungen zu spielen: SpVgg Waldfischbach-Burgalben - SC Weselberg und SV Obersimten - SG Eppenbrunn. In Runde zwei trifft der Gewinner des Spiels in Waldfischbach-Burgalben am Mittwoch, 10. August, zu Hause auf die SG Knopp/Wiesbach, der Sieger der Begegnung in Obersimten erwartet den SV Hinterweidenthal. Außerdem tritt der FC Fehrbach beim SVN Zweibrücken oder TSC Zweibrücken an – sowie FK Petersberg gegen SG Rieschweiler, SC Busenberg gegen Spfr. Bundenthal, FK Clausen gegen SC Hauenstein.