106 Filme, 40 Kinos, sieben Tage: Das sind die Eckdaten der 20. Schulkinowoche Rheinland-Pfalz. Das Walhalla-Kino in Pirmasens ist mit dabei.

Vom 17. bis 25. November findet das filmpädagogische Projekt unter dem Motto „Was uns stark macht!“ auch in Pirmasens statt. Die Filmauswahl für Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen lenkt den Blick laut einer Mitteilung auf gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Themen. Lehrkräfte, die mit ihren Klassen teilnehmen möchten, können sich jetzt Plätze sichern.

Ein Markenzeichen der Schulkinowoche ist das Rahmenprogramm, mit dem sie Schulklassen einlädt, sich intensiv mit den Filmen und ihren Themen auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, wie die Filme „gemacht“ sind und ihre Wirkung erzielen. In diesem Jahr bietet die Schulkinowoche neben Fortbildungen für Lehrkräfte auch Angebote für Schulklassen. Zu jedem der Sonderprogramme gibt es Kinoseminare, in denen Schüler mit Experten ins Gespräch kommen können, etwa im Rahmen des Programms zum „Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!“. Hier wird im Expertengespräch anhand des Filmes „Je suis Karl“ der Frage nachgegangen, wie rechter Populismus und Propaganda funktionieren. Wie die Welt 2054 aussehen könnte, zeigt der dokumentarische Spielfilm „Everything will Change“, in dem sich junge Menschen auf Spurensuche in die Vergangenheit begeben, in der Artenvielfalt und Biodiversität eine bunte Welt geprägt hatten: Die Gegenwart der 2020er Jahre. Für Lehrkräfte gibt es im November Online-Fortbildungen, die Anknüpfungspunkte für die Filmarbeit im Unterricht vermitteln

In Pirmasens werden folgende Filme gezeigt: Das fliegende Klassenzimmer, Das kleine Gespenst, Der Junge und die Wildgänse, Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing, Peterchens Mondfahrt, Rabiye Kurnaz vs George W. Bush, Yakari – Der Kinofilm.

Die Schulkinowoche wird vom Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz organisiert und findet seit 2003 statt.

Info

Das aktuelle Programm für Pirmasens sowie eine Anmeldung zur Schulkinowoche ist im Internet unter www.schulkinowoche.bildung-rp.de möglich. Infos und Beratung gibt es beim Projektbüro im Pädagogischen Landesinstitut, Telefon 0261 9702-400 oder Mail rheinland-pfalz@schulkinowochen.de.