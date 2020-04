Die Auseinandersetzung zwischen den hiesigen Bundestagsabgeordneten zum Thema Altschulden geht weiter. Nun hat sich auch Brigitte Freihold (Linke) zu Wort gemeldet.

Vergangene Woche stritten Anita Schäfer (CDU) und Angelika Glöckner (SPD) über den richtigen Weg, um arme Städte wie Pirmasens zu unterstützen. Während Schäfer dem SPD-regiert Land den Schwarzen Peter zuschob, verwies Glöckner darauf, dass sie mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Verhandlungen stehe und der ihr seine Unterstützung in dieser Frage zugesichert habe. Die Attacken gegen das Land seien nicht richtig, so Glöckner. Schäfer hat nun wiederum eine Replik verfasst. Sie stellt darin klar, dass primär das Land Rheinland-Pfalz für die finanzielle Ausstattung seiner Kommunen zuständig ist. Landkreise, Städte und Gemeinden seien dem Bereich der Länder zugeordnet. Zunächst müsse also die Landesregierung ihrer Verpflichtung nachkommen, die Kommunen zu unterstützen, dann könne auch auf Bundesebene mehr Bewegung in die Beseitigung der Altschuldenproblematik kommen.

Schäfer attackiert erneut das Land

Schäfer sagt: „Im Gegensatz zu Ländern wie Hessen oder dem Saarland, die für ihre Kommunen umfangreiche Entschuldungsprogramme aufgelegt haben, hinkt Rheinland-Pfalz erheblich hinterher. Die Landesregierung muss hier endlich nachlegen.“ Außerdem betont Schäfer , dass ein bloßer Schuldenschnitt, wie von Scholz in Aussicht gestellt, nicht ausreiche, sondern dauerhaft gesichert sein müsse, dass die betreffenden Kommunen nicht erneut in die Verschuldung geraten.

Brigitte Freihold kritisiert, dass die Bundesregierung keinen Schutzschirm für Kommunen plant. „Wäre Pirmasens ein Konzern, wäre die Stadt längst gerettet worden. Es ist eine Schande.“ Auch in der Corona-Krise übertragen das Land Rheinland-Pfalz und der Bund den Kommunen Aufgaben, ohne sie dafür ausreichend zu finanzieren, klagt Freihold. Zur jahrelangen Unterfinanzierung und zum Investitionsstau kämen nun weitere Lasten der Pandemie dazu: Die Konjunktur stürzt ab, Steuern brechen ein.

Freihold fordert Ergebnisse

Die Linke im Bundestag fordere daher die unverzügliche Einrichtung eines Altschuldenfonds des Bundes für überschuldete Kommunen, einen Solidarpakt III für strukturschwache Regionen und die vollständige Kostenübernahme der in der Krise übertragenen Aufgaben. Freihold sagt mit Blick auf die Debatte zwischen Schäfer und Glöckner: „Als Angehörige der Regierungskoalition müssen Schäfer und Glöckner endlich Ergebnisse vorlegen. Vom Reden wird man nicht satt!“