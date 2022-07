Nach einer Auseinandersetzung in der Delaware Avenue trafen die Streitparteien am Samstagmorgen um 2.15 Uhr in der Vogelstraße erneut aufeinander. Im Verlauf des Streits soll eine 24-jährige Frau aus Pirmasens eine Schreckschusswaffe gezogen und nach erstem Drohen mit der Waffe in die Luft geschossen haben. Im Anschluss kam es zu Handgreiflichkeiten. Die alarmierte Polizei durchsuchte die Wohnung der 24-jährigen, dabei händigte die Frau den Beamten eine rosafarbene Schreckschusswaffe aus, die von der Polizei sichergestellt wurde.