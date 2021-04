Rund 80 Aussteller, die Besucher und das Organisationsteam, alle sind hochzufrieden, dass zu Corona-Zeiten endlich ein wenig Normalität einkehrt. Wurde die Lifestyle-Messe Lebensart erst vom Mai in den Juli verschoben, ist sie am Freitag erfolgreich gestartet – wenn auch mit der Auflage, auf dem Parkgelände eine Maske zu tragen.

Dass die „Lebensart“ stattfinden kann, sei ein Kraftakt für alle Beteiligten gewesen, weiß Martin Schmidt, Geschäftsführer des Lübecker Agenturhauses und Veranstalter der Messe. „Wir müssen uns alle ein wenig umstellen“, meint Margit Metzger, Projektleiterin der Lebensart, die überhaupt zum ersten Mal eine Messe mit Maske anbietet und testet. Aber Hauptsache, die Lebensart kehre zurück, findet sie. Das fanden offenbar auch die Besucher: Schon am Freitagvormittag wurde die Messe, die diesmal unter dem Motto „Urlaub zuhause“ startet, sehr gut angenommen.

„Die Einschränkungen tangieren weder die Inhalte, die Optik noch die Stimmung der Messe“, findet Messechef Schmidt, der zur Eröffnung aus Lübeck angereist ist. Und: Man dürfe nicht vergessen, die Veranstaltungsbranche sei der sechststärkste Wirtschaftsfaktor in der Bundesrepublik. Ohne sie würde überall etwas fehlen: für die Besucher, die Aussteller, aber auch im Etat, wenn die Umsatzsteuer nicht fließe. So sei ein Besuch der Messe auch ein Symbol der Unterstützung.

Maske darf nur in Gastronomie abgenommen werden

„Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, formulierte es Dezernent Denis Clauer, der nicht nur für die Kultur zuständig ist, sondern eben auch für das Ordnungsamt und damit für die Hygieneregeln. Deswegen sei er auch für ein sicheres Hygienekonzept verantwortlich, betont er. Für den Strecktal-Park bedeutet das bis Sonntag, dass die Besucher auf einem vorgegebenen Rundweg bummeln und ein Einbahnstraßen-System gilt. Zu einem Stand zurückzukehren bedeutet, nochmal eine Runde zu drehen. Auch gilt draußen im Park Maskenpflicht, die Maske darf nur in der Gastronomie abgenommen werden. Wer sie vergisst, darf nicht rein. Doch am Eingang werden welche verkauft, für acht Euro das Stück. Auch Schutzvisiere sind dort erhältlich. Diese kosten zwölf Euro und sehr viele Aussteller haben sich damit eingedeckt.

Überall gelten andere Regel

Wie Renate Gernsbeck zum Beispiel, die mit ihrem Mann Gerhard zum fünften Mal im Strecktalpark ihre Toscanagarten-Holzbacköfen präsentiert. „Wenn die Maske sein muss, warum nicht“, sagt sie und freut sich, überhaupt eine Bühne zu haben, die sie braucht, um ihr Produkt zu zeigen. So einen Ofen kaufe man ja nicht in zwei Minuten, sagt sie. Daher würden Interessierte durchaus auch von weither anreisen, um eine persönliche Beratung samt Vorführung zu bekommen. „Schöner wäre es natürlich ohne, damit man sich gescheit unterhalten kann“, findet sie als Trägerin eines Hörgeräts, das durch die Maske regelmäßig ausgehebelt wird. Überall gelten halt andere Regeln, die Erfahrung hat sie gemacht. Während in Baden-Württemberg noch keine Messen stattfinden dürfen, seien die Leute in Dresden ganz ohne Mundschutz unterwegs.

Buntes Treiben ist „eine Wohltat“

Auch Imker Erik Pfänder aus Heusweiler-Eiweiler bei Saarbrücken ist erleichtert, dass das Messegeschäft wieder anläuft. Nach den Wochen des Lockdowns sei es eine Wohltat, dieses bunte Treiben in Pirmasens zu sehen, findet der Saarländer. Eine Wohltat ist seine Präsenz bestimmt für die Messebesucher, denn neben Akazien, Edelkastanien, Wald- und Blütenhonig hat er auch Lavendelhonig im Programm, den er direkt aus Frankreich bezieht. „Ein Freund aus Kaiserslautern lebt in der Provence“, erzählt er. Mit dem tausche er den Honig: Eimer gegen Eimer sozusagen, damit deutscher Honig auch mal den Weg nach Frankreich finde.

Flammkuchenöfen: Corona-Variante

Der Pirmasenser Thomas Ramster, einer der größten Aussteller, ist auch wieder mit dabei. Nur dass er seine Flammkuchenöfen diesmal an ganz anderer Stelle präsentiert. „Das ist die Corona-Variante“, erklärt er und lacht, während er sich den nächsten Kunden zuwendet und erklärt, wie man den Ofen in eine Grillstation samt Smokerbox verwandeln kann.

Öffnungszeiten

Die Messe Lebensart ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt acht Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen umsonst rein.