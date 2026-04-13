Der alte und neue Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken heißt Marold Wosnitza. Was die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat zur Wiederwahl des SPD-Mannes sagen.

Karl Geistlich ist Unternehmensberater in Pirmasens. Was Kunden zur Vogelspinne in seinem Büro sagen und warum Musik vom Plattenspieler für ihn so besonders ist.

Kicken mit Weltmeistern, Singen mit Heintje, Fasnacht während des Krieges: Der Freizeitclub Lambsbachtal hat in seiner 50-jährigen Geschichte einiges erlebt.

Nach einer schweren Zeit sind die Felsenlandalpakas wieder am Start. Die Herde hat sogar Verstärkung erhalten – und das war dringend nötig.

Am Himmelsbergstollen wurden 3D-Daten erhoben. Die Stadt nennt einen Zeitplan: Vermessung bis Sommer, Auswertung im Herbst, dann Entscheidungen.

In Zweibrücken entsteht ein Pumptrack am Hornbachufer. Die Stadt wertet Angebote aus, die Vergabe soll im Mai erfolgen. Die Kosten stehen noch nicht fest.

Aus alt wird neu: In Vinningen wurde ein Bauwagen restauriert und in ein charmantes Gemeinschaftsprojekt verwandelt. Ein Projekt für Natur- und Bücherfreunde.

Ein Storch aus Baden findet sein Liebesglück im Zweibrücker Land. In Oberauerbach sind beide überraschend sesshaft geworden. Am Osterwochenende hat das Brutgeschäft begonnen.

Die Wasgauhalle ist das Problemkind unter den Pirmasenser Sporthallen. Nach statischen Problemen des Bodens sorgt nun die Deckenkonstruktion für eine Sperrung der Halle.

Wegen Arbeiten am Zweibrücker Omnisbusbahnhof ist die Beleuchtung dort vorübergehend außer Betrieb. Die nötigen Maßnahmen haben einen tierischen Hintergrund.

140 Jahre Schuhfabrikation in Hauenstein: Der dreitägige Schuhmachermarkt bietet Musik, Ausstellungen, Mitmachaktionen – und freien Eintritt bei allen Veranstaltungen.

Vor der ED-Tankstelle in Hornbach staut sich der Verkehr. Der Betreiber erklärt, warum die Zapfsäulen zeitweise leer bleiben und warum bei ihm der Sprit günstiger ist.

Es sieht schlimm aus für die älteste Baumgruppe der Stadt Pirmasens, die seit 145 Jahren an den Kaffeetreppen zu finden ist. Aufwendige Technik soll gegen den aggressiven Pilz helfen.