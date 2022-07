Dieses Jahr soll es nach einer Corona-bedingten Zwangspause wieder eine Berufsinformationsbörse (BiB) geben. Geplant ist die Ausbildungsmesse am 23. September in der Messehalle 6A. Aktuell läuft die Akquise auf Hochtouren.

Von 68 Firmen liegt bereits eine Zusage für die Teilnahme vor. Wie wichtig eine BiB für Firmen und Schüler ist, konnte schmerzhaft in den letzten beiden Corona-Jahren erkannt werden. Firmen fanden nicht genügend Auszubildende und Schüler nicht unbedingt den gewünschten Ausbildungsplatz. Ein Standplatz auf der BiB ist weiter kostenlos. Das Organisations-Team als Veranstalter und der Arbeitskreis SchuleWirtschaft hofft auf wieder über 100 Aussteller. Kleinere Handwerksbetriebe sind dabei genauso willkommen wie der Mittelstand und auch größere Unternehmen. Erwartet werden wieder wie in den Vorjahren 3000 bis 4000 Schüler. Auch hier läuft zurzeit die Anmeldung der Schulen. Es werden wieder Blöcke zu unterschiedlichen Zeiten für die Schulen angeboten, so dass sich der Ansturm gleichmäßig verteilen kann.