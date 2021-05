Schillerschlössel: Der Name klingt urdeutsch, doch den Gourmet erwartet in dem Restaurant eine spannende Küche, die deutsche und thailändische Kochkunst eint. Allerdings mit feinen Unterschieden: Dirk Germann kümmert sich um Rumpsteak, Schnitzel und Konsorten, während seine Ehefrau Somboon leckere Thai-Currys kreiert.

„Ein gutes Stück Fleisch wird noch besser, wenn du eine gute Soße dazu hast“. Das ist die Küchenphilosophie von Dirk Germann, Koch und Inhaber des Restaurants. So entstand ein Klassiker des Hauses: argentinisches Rumpsteak auf Chili-Senfsoße mit Pommes Dauphine und Salat. Die Soße fängt auf thailändisch mit scharfer Basis an. „Dann habe ich noch meinen Senf dazu gegeben“, erzählt er amüsiert. Genau das ist das Spannende an der Germannschen Küche: dass das Koch-Duo Esskulturen eint.

„Das geschieht fluide im alltäglichen Prozess“, erzählt der 48-jährige Koch. Man probiere spontan etwas aus oder erfülle einem Gast einen langgehegten Wunsch. Auf diese Art entstand die Dorade mit thailändischem Chili-Dip. Fisch wie gewohnt, die Soße dann exotisch. „Anstatt Petersilie kommt Koriander in den Fisch“, verrät Germann. „Und Knoblauch“, ergänzt seine Frau Somboon das Rezept: „Überall muss viel Knoblauch rein.“ „Schlimmer als bei den Griechen“, kontert er und lacht, während die Kartoffeln köcheln, die er für „Hoorische mit Specksoße“ braucht.

Kokoscurry mit Hühnchen und Wok-Gemüse gehen am besten

Viele Rezepte hat der Koch aber auch von seinen Eltern übernommen, mit denen er das Restaurant vorher führte – allerdings seien seine Varianten modernisiert. „Die Soßen sind jetzt viel leichter“, erzählt er, denn Mehl und Crème fraîche seien auf dem Rückzug. „Die Allergien sind auf dem Vormarsch“, weiß Germann aus Gesprächen mit den Gästen. Gebunden wird bei ihm mit Stärke, weil das glutenfrei ist.

Außerdem fragen immer mehr Leute nach vegetarisch und vegan, berichtet der Koch, während er die Specksoße mit seiner Demi-Glace verfeinert. Sie sei die Basis für viele Gerichte. Dafür brät er Fleisch und Zwiebeln an, außerdem sorgen Karotten, Sellerie, Knoblauch und Thymian für den Geschmack. „Abgelöscht wird dann mit Wein“, verrät der Koch.

„Kokoscurry mit Hühnchen und Wok-Gemüse gehen am besten, aber auch thailändische Nudeln mit Scampi sind sehr beliebt“, erzählt Dirk Germann. Seine Frau Somboon lacht und schnippelt einen italienischen Romanesco. „Das sind Gerichte, die es in Thailand gar nicht gibt.“ Dafür existieren sie im Schillerschlössel gleich in unterschiedlichen Schärfegraden – von feurig bis mild. Und sie verrät eine Variante ihrer Nudeln mit Scampi den RHEINPFALZ-Lesern – als Geschenk.

In Thailand kennengelernt

Dass sie von den Originalrezepten abweicht, findet sie nicht schlimm. „Das Schönste ist, wenn es den Gästen schmeckt“, meint die thailändische Köchin. Nur bei Korianderwurzeln, Knoblauch und Zitronengras kennt sie kein Pardon. Die gehören zusammen und schmecken fantastisch, wenn ihr Mann den Fisch schön knusprig brät, schwärmt sie. Mit einem Dip dazu sei das Gericht perfekt.

Kennengelernt haben sich die beiden in Thailand. Dirk Germann war in dem Hotel abgestiegen, in dem Somboon kochte. Nach drei Jahren konnte er sie endlich überzeugen, die Thailänderin kam nach Pirmasens. Seitdem gibt es im Schillerschlössel thailändische Küche. „Das passt hervorragend hierher. Eine Kombination, die man nicht häufig findet“, sagt der Koch, der beim „Patron“ in Hinterweidental ausgebildet wurde, und setzt die Specksoße an. „Am Anfang waren nur zwei Thai-Gerichte auf der Karte“, erinnert sich Dirk Germann. Seine Gäste seien schnell auf den Geschmack gekommen, erzählt er, denn viele fahren nach Thailand in Urlaub und wollen die Spezialitäten dann anschließend auch hier.

Sogar das Eis ist aus eigener Produktion

Oberste Priorität der kreativen Köche ist, dass alles frisch und selbst gemacht ist. Jeden Tag wird eingekauft, geschnippelt, gekocht und gebraten. Sogar das Eis ist aus eigener Produktion: darunter Himbeersorbet, Mango und Schokolade. 13 Sorten gibt es zu normalen Zeiten. „Wir könnten ein Eiscafé aufmachen“, scherzt sie.

Das Geheimnis von Somboons Küche sind die Gewürze: die Korianderwurzel, die sie tok-tok-tok mit einem Mörser zerreibt, „damit der Geschmack besser herauskommt“, erklärt Somboon. Und natürlich Tamarinde, Galgantwurzeln, Kaffir-Limetten und Zitronengras. Dafür fahren die beiden in den Asia-Shop nach Kaiserslautern oder Saarbrücken. Die Zutaten für die thailändischen Gerichte seien in letzter Zeit schwierig zu bekommen, erzählt Germann und meint auch Mini-Mais, Zuckerschoten, die unterschiedlichen Chilis sowie die Sojasoßen, von denen es unendlich viele gibt: von süß-sauer über mild bis scharf. Und das, was auf dem Markt ist, sei doppelt so teuer wie sonst. „Weil die Flüge reduziert sind“, sagt Germann.

Das bedauert besonders Somboon, die einmal im Jahr ihre Familie in Thailand besucht – in Nakhon Sawan. Wegen Corona fällt die Reise diesmal aus. Dirk Germann hat übrigens auch ein paar Worte thailändisch gelernt: etwas bestellen, nach dem Weg fragen und ein paar Schimpfworte. Die brauche man gar nicht, betont Somboon. Thailand sei das Land des Lächelns. „Wenn Thailänder schimpfen, verlieren sie ihr Gesicht“.

Öffnungszeiten

Von Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr Essen außer Haus, ab 19 Uhr ist das Restaurant geöffnet. Samstags von 17 bis 19 Uhr Essen außer Haus, ab 18.30 bis 23 Uhr ist das Lokal geöffnet. Sonntags gibt es von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr Essen außer Haus, das Lokal ist ab 18.30 bis 23 Uhr geöffnet. Nähere Infos unter Schillerschlössel auf Facebook und unter Telefon 06331/725675.

Das Rezept: Thailändische Nudeln mit Scampi und Wok-Gemüse (für 2 Personen)

Frisches Gemüse nach Belieben (Blumenkohl, Romanesco, Zuckerschoten, Paprika in Würfel, Karotten, Zwiebeln)

Scampi nach Belieben

2 gehackte Knoblauchzehen

1 bis ... gehackte Chili - je nach Standfestigkeit der Zunge

2 EL süße Sojasoße

3 EL schwarze Sojasoße

2 EL Austernsauce

1/2 Tasse Gemüsebrühe

200 g feine Mie Nudeln

2 EL schwarzes Sesamöl

Das Öl in einer ausreichend großen Wok-Pfanne erhitzen, die Scampi anbraten und wieder aus der Pfanne nehmen.

In derselben Pfanne Knoblauch und Chili glasig dünsten, dann das Gemüse dazu geben, kurz mitbraten und mit der Gemüsebrühe ablöschen.

Die Sojasoßen und die Austernsoße zugeben so lange köcheln lassen, bis das Gemüse noch knackig ist.

Dann die Scampi wieder dazugeben, kurz in der Soße ziehen lassen.

Dann mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken, die gekochten Nudeln in der Soße schwenken bis sie mit der Soße getränkt sind - und sofort servieren.

Guten Appetit!