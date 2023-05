Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mit einem Gottesdienst wurde Simone Keim am Sonntag offiziell als Leiterin der protestantischen Markuskindertagesstätte am Sommerwald eingeführt. Die Funktion hat sie seit 1. Juli inne. Aber schon vorher war Keim in der über 60 Jahre alten Einrichtung kein neues Gesicht.

Seit den frühen 90ern ist Keim dort als Erzieherin tätig. Für sie ist der Markuskindergarten mehr als ein Arbeitsplatz. Schon früh hat sie eine persönliche Bindung zur Einrichtung