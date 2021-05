Dirk Biehler, Vorstandsvorsitzender und Trainer des Judoclubs Schindhard, hat zwei große Vorbilder und in diesem Jahr noch ein großes Ziel.

Judo bedeutet auf Deutsch „der sanfte Weg“. Dirk Biehler hat diesen Weg für sich gewählt, um auf demselben nicht nur seinen Leib zu ertüchtigen, sondern auch seine Persönlichkeit zu entwickeln und reifen zu lassen. Seit 1985 ist er Mitglied und seit 2008 mit großem ehrenamtlichem Engagement auch Vorsitzender des Judoclubs Schindhard.

Umzug nach Schindhard

Aufgewachsen ist Dirk Biehler in Bundenthal, aber schon als Kind verbrachte er viel Zeit bei seinem Großvater in Schindhard, wo er sich rundum wohlgefühlt hat. 2019 wurde der Wohlfühlort seiner Kindheit durch den Umzug mit seiner Frau Mandy und den beiden Töchtern Emely und Paulina nach Schindhard schließlich zur Wahlheimat der Familie.

Schon sein Leben lang spielt für den 44-Jährigen, der seit 2010 bei der Firma Datavard als Programm-Manager arbeitet, Sport eine große Rolle. Es dauerte allerdings etwas, bis er das Richtige für sich fand. In Bruchweiler trieb Biehler jahrelang Leichtathletik. Das wurde ihm aber auf Dauer zu eintönig. 1986 wechselte er zum Judo. Sein Onkel hatte diesen Kampfsport schon seit Längerem im JC Schindhard ausgeübt.

Werte vermittelt

Das Probetraining fand im Dorfgemeinschaftshaus beim damaligen Trainer Bernd Burkhard statt. Er war Gründungsmitglied und gewissermaßen die Leitfigur des Vereins, der 1979 auf Initiative von Burkhard, Peter Hagenmüller und Oswald Schreiner mit insgesamt 18 Personen ins Leben gerufen wurde. „Burkhards Charisma und Persönlichkeit haben mich derart in den Bann gezogen, dass ich allein schon deswegen vom Judosport voll überzeugt war“, sagt Biehler. Burkhard habe Judo-Werte wie Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt, Bescheidenheit, Wertschätzung, Mut, Selbstbeherrschung und Freundschaft par excellence vorgelebt und seinen Schülern vermitteln können. Auch die präzisen Technik-Erläuterungen des Judolehrers seien faszinierend gewesen, erzählt Biehler. Burkhard und der andere Trainer des JCS, Thomas Schreiner, der einen eher rustikalen Stil gehabt habe, hätten sich hervorragend ergänzt. Beide seien Publikumsmagnete gewesen, die die Leute durch ihre sympathische Art in den Verein gezogen hätten.

Schreiner engagierte sich besonders im Wettkampfbereich. Und weil Biehler bei Wettkämpfen immer mit vorne dabei war, habe Schreiner ihn gezielt gefördert und zu Extratrainingseinheiten motiviert. In den 1990er Jahren qualifizierte sich Biehler für die deutschen Judomeisterschaften in Halle. Schon im Alter von 15 Jahren unterstützte Biehler Schreiner als Co-Trainer, wodurch bei dem jungen Judoka schon recht früh das Interesse geweckt wurde, als Trainer zu arbeiten und das von seinen Vorbildern Burkhard und Schreiner Gelernte in einer ausgewogenen Mischung weiterzugeben.

Ranghöchster JCS-Judoka

Heute besitzt er die Trainer-C-Lizenz Leistungssport und die Prüflizenz für Judo.

Mit dem 4. Dan ist er der ranghöchste Judoka des Vereins, der über insgesamt acht Trainer verfügt. Dieses Jahr möchte er – so Corona will – die Prüfung für den 5. Dan ablegen. Das ist die letzte praktische Prüfung. Alle folgenden Dan-Grade werden nur für besondere Verdienste verliehen.

„Ein irres Gefühl“

Bei aller Freude über die eigenen sportlichen Leistungen und der von ihm trainierten Judokas steht für ihn das gute Miteinander im Verein an allererster Stelle. Sich gemeinsam weiterzuentwickeln und zusammen unerreichbar scheinende Dinge zu schaffen, ist für ihn absolut das Größte. Und ohne diese Gemeinschaftsleistung wäre aus dem Schindharder Verein, der auch Zirkeltraining und Pilates anbietet, nicht das geworden, was er heute ist. „Es ist einfach ein irres Gefühl, wenn bei einem so renommierten internationalen Turnier wie dem European Cup in Ungarn neben den Größen der Judowelt aus Japan, China, Russland oder Brasilien Judokas aus dem kleinen Dorf Schindhard antreten, und das natürlich mit der klaren ,Mission’, Medaillen mit nach Hause zu bringen“, fährt er leidenschaftlich fort. Der Griff nach den begehrten Auszeichnungen ist bislang mehrmals nur knapp danebengegangen.

Beinahe hätte Hannah Burkhard aus dem Schindharder Kader sogar den deutschen U18-Meistertitel geholt, wenn sie sich 2017 im gewonnenen Halbfinale nicht so verletzt hätte, dass sie im Finale nicht mehr antreten konnte. Im Jahr zuvor war sie bereits Dritte geworden. Früher oder später werde der Verein auch auf diesen höheren Ebenen zum Zug kommen, ist sich Biehler sicher.

Zeltlager gehört dazu

Aber so oder so sei der JC Schindhard, der aktuell 200 Mitglieder (darunter 67 Jugendliche) zählt und Förderstützpunkt des Judoverbands Pfalz ist, für ihn einfach eine tolle Sache. Das finden auch seine Frau und die Töchter, die aktiv im Judoclub dabei sind. Mit dem Leitsatz „Gemeinsam stark für eine erfolgreiche Zukunft“ soll die Erfolgsgeschichte des Vereins weiter fortgesetzt werden. Dazu gehört auch das beliebte, seit 1980 jährlich angebotene Zeltlager.