Die Mitarbeiter sind eingestellt, in den Räumen in der Klosterstraße 9A werden kleinere Renovierungen durchgeführt, es fehlen noch Möbel und die Grundreinigung: voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte startet unter dem Dach das Caritas-Zentrums Pirmasens der neue Quartierstreff auf dem Horeb.

„Noch allerdings fehlt ein passender Name für unser Angebot“, meint Annette Martin, Leiterin des Caritas-Zentrum Pirmasens. Prägnant soll er sein und den Ort auf dem Horeb