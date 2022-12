Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzt die „Pirmasenser Rundschau“ für besondere Interviews. In diesem Jahr haben wir uns für die Form eines standardisierten Fragebogens entschieden. Sebastian Tilly, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, verrät, welche Rolle Fair-Trade-Kaffee für ihn spielt.

Was war Ihr schönster Moment 2022?

Endlich mal wieder die Füße ins Meer tauchen.

Welche Kulturveranstaltung haben Sie zuletzt besucht?

Open Air auf der Burg Lemberg.

Was hat Sie zuletzt überrascht?

Die Harmonie und Einigkeit im letzten Stadtrat.

Was hat Sie zuletzt gefreut?

Die Vorrunde des FCK.

Worüber haben Sie sich 2022 am meisten geärgert?

Ich nehme mal was Regionales: die traumhaften Zugverbindungen während des Neun-Euro-Tickets.

Wer ist ihr Vorbild?

--

Woraus schöpfen Sie Kraft?

--

Was darf nie im Kühlschrank fehlen?

Pecorino, Sauerteig, Joghurt.

Welches Lied hat Sie durch das Jahr 2022 begleitet?

Lover of the light, Mumford and Sons.

Welches Buch haben Sie sich zuletzt gekauft?

Tatsächlich ein Buch über Bienen. Die neue Auflage von „Einfach Imkern“ von Dr. Gerhard Liebig mit persönlicher Widmung.

Wann waren Sie zuletzt im Kino und in welchem Film?

Ende August, Bullet Train.

Was war Ihr erster Job und wissen Sie noch, was Sie verdient haben?

Aushilfe (Ware verräumen und Kasse) im Wasgau-Markt in Winzeln. Damals hieß der noch Markant. Es gab zehn Mark die Stunde. Leider wird der Markt dieses Jahr schließen, ich bin aber stolz, ein Teil des tollen Teams dort gewesen zu sein.

Was haben Sie mit Ihrem ersten Ersparten gekauft?

Von meinem ersten größeren Ersparten habe ich mir ein Rennrad gekauft, dass auch heute noch in Benutzung ist.

Welchen Luxus leisten Sie sich?

Ein Fair-Trade-Kaffeeabo.

Was ist Ihr größter Reichtum?

Gesundheit.

Zur Person

Sebastian Tilly leitet die SPD-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat.