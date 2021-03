Den vorerst letzten Live-Stream des Pfalztheaters in Kooperation mit der Stadt Kaiserslautern gestalten drei verschiedene Ensembles – am Donnerstag, 11. März, um 17 Uhr reisen neun Musiker aus dem Orchester des Pfalztheaters mit ihrem Publikum vom Norden Deutschlands bis nach Südamerika.

Ein Komponist in Diensten des Königs, das deutsche Gegenstück zu Paganini und iberisch-südamerikanische Klänge – empfindsam bis temperamentvoll geht es zu im nächsten Live-Stream. Zudem begegnet man alten Bekannten auf der Bühne: So gibt es ein Wiedersehen mit dem knallroten Cembalo und Chordirektor Gerhard Polifka sowie Flötistin Katrin Lerchbacher, die gemeinsam eine Sonate von Carl Heinrich Graun interpretieren. Auch Akiko Hirota-Jergens und Alexander Jergens sind bereits Stream-erfahren und kehren als Duo Entropie mit einem „Duo Concertante für zwei Violinen“ von Louis Spohr auf die Bühne zurück. Den dritten Teil gestalten erneut Mari Kitamoto, Ivan Knezevic (Violinen), Johannes Pardall (Viola), Caroline Busser und Zherar Yuzengidzhyan (Celli), die nach ihrem „Quartett zu fünft!“ nun mit Werken von Joaquín Turina, Eurico Carrapatoso und Astor Piazzolla musikalisch den Weg in den Süden einschlagen.

Der Stream kann online auf den Kanälen von herzlich digital über Youtube und Facebook aufgerufen oder über die angeschlossenen Offenen TV-Kanälen angesehen werden.