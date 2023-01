Die Zeit der coronabedingten Einschränkungen und Absagen scheint vorbei zu sein. Elf Volksläufe sind für 2023 in der Region Pirmasens geplant, darunter sieben der acht Wasgaucup-Rennen und als größte Veranstaltung das Pirmasenser Pfälzerwaldmarathon-Wochenende vom 8. bis 10. September.

Den Auftakt macht am 1. Mai der „Laufspaß“ des TV Lemberg. Die neunte Auflage bietet wieder ein Zehn-Kilometer-Hauptrennen, einen Fünf-Kilometer-Jedermannlauf sowie einen Schülerlauf.

Die acht Läufe der inzwischen weit über die Region hinaus bekannten Wasgaucup-Laufserie sind ebenfalls bereits terminiert. Start ist mit dem „Hexepäddllauf“ in Hinterweidenthal am 7. Mai. Es folgen der Dahner Eyberglauf am 17. Juni, der Hinterweidenthaler Teufelstischtrail am 1. Juli, die Höllenberg-Trail-Trophy am 8. Juli in Spirkelbach, der Wilgartswieser Deichenwandtrail am 16. September, der Lemberger Zehfüssler Trail am 24. September und der Hohenberg-Trail im vorderpfälzischen Birkweiler am 22. Oktober. Traditionell bildet der Hinterweidenthaler Martinslauf den Abschluss der Laufserie, dieses Mal am 5. November. Titelverteidiger sind der Lemberger Jens Becker und die für den TuS Heltersberg startende Natascha Hartl.

Meisterschaften beim TuS?

Der dritte Hochwaldlauf des TuS Winzeln ist für 29. Oktober terminiert. Am 3. Oktober soll der Holzland-Cross des TuS Heltersberg stattfinden. Offen ist noch, ob dabei auch die Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Crosslauf ausgerichtet werden.