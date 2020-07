In Pirmasens wird es ab September einen sechs Meter hohen Kletterturm geben. Die Stadtverwaltung baut am neuen Domizil des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in der Schachenstraße den Turm in den Hof, der dann aber nur mit Schutzausrüstung und Anleitung bestiegen werden darf. Der Turm soll aber nicht nur für Mitglieder des CVJM gedacht sein, wie Michael Fuhrmann vom Vorstand des Vereins betont.

Ein Annweiler Unternehmen errichtet den Turm, für den derzeit die Fundamente gelegt werden. Der Turm ist als Ergänzung für die Freiluftaktivitäten am CVJM-Haus gedacht, das auf dem früheren Postgelände in der Schachenstraße untergekommen ist. Der Asphalt im Hof wurde dazu auf einer Fläche von 8,5 mal 8,5 Metern aufgebrochen und soll mit Sandsteinblöcken eingefasst werden. Als Fallschutz wird eine dicke Kiesschicht aufgebracht. Dazu kommt noch eine Grünfläche und drei Bäume sollen für Schatten sorgen.

Der Turm soll 45.000 Euro kosten

Der Turm mit einer Standfläche von 2,5 mal 2,5 Metern wird Sechs Meter hoch und bietet später Kletterspaß vom dritten bis siebten Schwierigkeitsgrad. Die Kletterfläche wird rund 46 Quadratmeter betragen. Sie soll als Kunstfels ausgeführt werden. Die Kosten betragen 45.000 Euro. „Kies gibt immer gut nach und hat sich in der Kletterszene bewährt“, meinte Bürgermeister Michael Maas bei der Präsentation des im Juni begonnenen Projekts. Schon in diesem Monat soll der Turm fertig sein. Eine Einweihung ist für September geplant. Bisher gab es beim CVJM nur mobile Kletterwände. Die stationäre Dauerlösung sei hier besser, meinte Maas. Doch darf nicht jeder so ohne weiteres an dem Kletterturm hochkraxeln. Dazu bedürfe es einer Einweisung und spezieller Schutzausrüstung, betonte Maas. Der Verein wolle den Turm auch Nichtmitgliedern zugänglich machen, kündigte Vorstandsmitglied Fuhrmann an.