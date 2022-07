Seit einigen Jahren wohnen Elke und Rainer Empel nun schon in ihrem Häuschen mit kleinem Garten in Fehrbach. Und egal ob Mensch, Tier oder Pflanze: Hier herrscht eine friedliche Koexistenz.

In den Garten gelangt man durch eine Tür in der offenen Garage und das scheint immer Sommer der Haupteingang zu sein. Denn hier verbringt die Familie die meiste Zeit. Hier wachsen Kartoffeln zwischen Phlox und Hortensien, die Bohnen ranken sich gemeinsam mit der Kapuzinerkresse in den Obstbaum und die Beete sind gesäumt von Topinambur-Pflanzen. Ob direkt in der Erde, in Kübeln, Pflanzsteinen oder Holz-Hochbeeten – hier wächst in jeder Ecke etwas und alles hat seinen Berechtigung, wird gehegt und gepflegt. Auch Enkelin Juna, die mit ihrer Mama ebenfalls hier lebt, ist emsig mit ihrem kleinen Gießkännchen hier unterwegs.

Die beiden Hunde tollen auf dem Rasen. Ob Obst, Bohnen, Zwiebeln, Salat, Lauch, Zucchini, Kürbis, Gurken, Kräuter, Tomaten oder Kartoffeln: überall gibt es etwas zu entdecken und zu ernten. Direkt im Hof am Haus gibt es eine große überdachte Pergola mit einer gemütlichen Sitzecke; das Sommerwohnzimmer der Empels, umsäumt mit Rosen und anderen blühenden Rankpflanzen. „Wenn die alle blühen, duftet es hier wunderbar“ erklärt Elke Empel schwärmerisch. Die erste Blüte ist vorbei, aber weitere Knospen sind bereits zu sehen. Während Enkelin Juna Nachschub für ihre Gießkanne fordert, berichtet sie weiter, noch vor kurzem sei der ganze Rasen weiß vor lauter Gänseblümchen gewesen, so dass es einen fast geblendet hat. Davon ist aktuell auch nicht mehr viel zu sehen.

Rainer Empel kämpft mit dem harten Fehrbacher Boden

Rainer Empel hingegen ist mehr für die Gemüsepflanzen zuständig. Viele zieht er selber aus Samen an. Derzeit kämpft er hier noch etwas mit dem harten Fehrbacher Boden. Viele Pflanzen haben dieses Jahr eh schon unter der Trockenheit und Hitze gelitten. Es gibt es hier immer etwas zu tun. Und eins ist klar: Dieser Garten ist während der Sommermonate hier der Lebens- und auch Beschäftigungsmittelpunkt.

Die Serie: Über den Zaun geschaut

Wie sieht der Garten der Nachbarn eigentlich aus? Dieser spannenden Frage gehen wir in unserer Serie nach. Gartenprofis und Hobbypflanzer, prominente Südwestpfälzer, Gemüsezüchter und zeitsparende Pragmatiker erlauben den Lesern der „Pirmasenser Rundschau“ einen Blick über den Zaun.