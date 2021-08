22 Musiker und 16 Tage Konzertprogramm: Am heutigen Samstag startet das Weißenburger Musikfestival, das bis 5. September jeden Tag ein klassisches Konzert der Extraklasse in der Grenzregion präsentieren wird.

Es ist die 17. Auflage des Festivals, das von dem in Weißenburg lebenden Organisten Hubert Wendel initiiert und organisiert wird. Musiker aus ganz Europa und Japan spielen auf der Bühne des Weißenburger Kulturzentrums „La Nef“ Werke aus vier Jahrhunderten. Der Veranstalter lädt immer viele junge, aber auch reifere Musiker ins Nordelsass zum Gastspiel ein und hat selbst in Coronazeiten die Festivaltradition aufrecht erhalten können. Bei den Konzerten ist zwar ein Impfnachweis oder Test vorzulegen und im Saal muss Maske getragen werden, es darf aber musiziert werden.

Gemeinsamer Nenner der Musiker: eine Internationale Karriere

Alte Bekannte wie Julien Gernay oder Nikita Mndoyants und das Zemlinsky Quartett werden bei dem Festival zu hören sein. Es kommen aber auch sehr junge Musiker auf die Bühne des Kulturzentrums wie der 1996 geborene Albert Cano Smit, der noch in New York studiert. Eines eint alle Musiker: Ihre Laufbahn führt sie quer durch Europa, die USA und Japan. Die meisten Musiker, die in Weißenburg auftreten werden, waren zuvor in mehreren Ländern und unterschiedlichen Ensembles aktiv. Der Start ist am heutigen Samstag mit Werken von Mendelsohn, Rachmaninow und Schostakowitsch.

Kreuz und quer durch die Musikgeschichte

Danach geht es quer durch die Musikgeschichte mit Stücken von Beethoven, Debussy, Gershwin, Schumann, Brahms und Bach. Wie beim Weißenburger Festival üblich werden im Programm ganz besondere, eher unbekannte Stücke von Komponisten gespielt, in deren Hörgenuss viele zum ersten Mal kommen. So steht beispielsweise am Donnerstag, 26. August, eine Sonate des Italieners Muzio Clementi auf dem Programm. Clementi lebte im 19. Jahrhundert und gilt als Schüler Haydns.

Vom musikalischen Frühbarock in die heutige Türkei

Zwei Tage später macht das Festival einen Ausflug in den Frühbarock des 17. Jahrhunderts mit einem zweiten Italiener, Girolamo Frescobaldi, um am Freitag, 3. September, in der heutigen Zeit mit dem türkischen Komponisten Fazil Say anzukommen, dem einzigen noch lebenden Komponisten auf dem Festivalprogramm. Fazil Say in das Programm zu nehmen, hat eine politische Komponente, da der Musiker in seiner Heimat als Bürgerrechtsaktivist in Konflikt mit der türkischen Justiz geraten ist. Einen Hauch von Politik lässt auch die Wahl von vier Präludien und einer Fuge des russischen Komponisten Wsewolod Saderazki erahnen, dessen Werke beim Konzert am Samstag, 28. August, zu hören sind. Der Russe wurde im Zarenreich geboren, avancierte zum Klavierlehrer des Zarensohns und nach der russischen Revolution zum Regimefeind, auch wegen seiner adligen Herkunft. Saderazki wurde in der Sowjetunion mehrfach verhaftet, verbannt und in Straflager eingewiesen. Seine Werke wurden verboten und durften nicht aufgeführt werden. Doch selbst im Straflager komponierte Saderazki weiter, unter anderem auf gebrauchtem Papier und ohne Klavier.

Die Festivalbühne residiert in einem ehemaligen Dominikanerkloster

Alle Konzerte beginnen am Wochenende jeweils um 18 Uhr und von Montag bis Freitag immer um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Minderjährige haben freien Eintritt. Da viele Konzerte bei früheren Festivals ausverkauft waren, empfiehlt sich eine Online-Reservierung über die Internetseite des Veranstalters. Dort findet sich das komplette Programm in deutscher Sprache. Das Kulturzentrum „La Nef“ ist allein die Anreise wert. Im ehemaligen Dominikanerkloster wurde die Kirche mit modernen Anbauten in ein Kulturzentrum umgewandelt, das 415 Sitzplätze bietet und auf der Bühne sogar große Orchester wie das Symphonieorchester Mulhouse unterbringen kann.

Im Netz

https://wissembourg-festival.com