Glück im Unglück hatten am Mittwoch vier Menschen, die in einem der Aufzüge des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens feststeckten. Die Steuerung war kurzfristig ausgefallen, und drei Erwachsene sowie ein Kind konnten den Aufzug gegen 14 Uhr nicht verlassen. Das teilte das Krankenhaus auf Nachfrage mit. „Wir haben die Haustechnik eingeschaltet, die die Leute umgehend befreien konnte“, berichtete eine Sprecherin.

Sicherheitshalber sei der betreffende Aufzug an diesem Tag nicht mehr benutzt worden. Am Donnerstagmorgen wurde er gewartet und ist seitdem wieder in Betrieb, so das Krankenhaus. Zuletzt hatte die Pirmasenser Klinik im Oktober mit stillstehenden Aufzügen zu kämpfen.