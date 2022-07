Blumen sucht man im Garten von Maurermeister Michael Hirth in Winzeln vergebens. Er hat dort in den letzten Jahren einen reinen Nutzgarten geschaffen mit einer Vielfalt, die man selten so zu sehen bekommt.

Hier wachsen unzählige Kräuter, Gemüse und Obst. Michael Hirth zählt auf: 17 verschiedene Sorten Tomaten stehen aufgereiht in Kübeln an verschiedenen Plätzen im Garten und sogar auf der Terrasse. In Gewächshäusern und Beeten findet man vier verschiedene Sorten Zucchini, fünf Sorten Paprika, zwei Sorten Auberginen und sieben Sorten Gurken. Knoblauch, Zwiebeln und Lauch gehören bei Michael Hirth ebenfalls zum Standard.

Drumherum gedeihen Wassermelonen, Kürbisse, Zitronen, Topinambur, Radieschen. Erdbeeren, Kiwis, Litschis, Himbeeren und Johannisbeeren, Heidelbeeren und Ananasbeeren und sogar Aloe Vera. Obstbäume und Säulenobst gibt es natürlich auch: Äpfel, Birnen und Kirschen. Alles wird über ein ausgeklügeltes System automatisch bewässert.

Ein Ventilator für das Gewächshaus

Und auch hier im Garten wird zuweilen von Meisterhand gemauert. Seitlich ist gerade ein schönes Hochbeet entlang des Zauns entstanden, davor ein Weg mit einbetonierten Natursteinen. Eine alte Badewanne ist mit einer Trockenmauer eingefasst. Auch da wachsen Zöglinge. In seinem großen Gewächshaus hat Michael Hirth gerade einen solarbetriebenen Ventilator installiert, der bei großer Hitze die warme Luft nach draußen befördern soll.

Die Kräuter, die ebenfalls an unterschiedlichen Stellen im Garten zu finden sind, listet der Hobbygärtner der Reihe nach auf: Verschiedene Sorten Minze, Salbei, Mönchspfeffer, Kapuzinerkresse, Majoran, Rosmarin, Oregano, Thymian, Petersilie, Bohnenkraut, Basilikum, Liebstöckel, Currykraut, Dill und Fenchel. Hier fehlt es wirklich an nichts.

Alles für den Eigengebrauch

Seit gut drei Jahren ist dieser Garten für Michael Hirth mehr und mehr zu einer Passion geworden, die ihm Ausgleich zum stressigen Alltag bietet. Säen, pflanzen, hegen, pflegen und ernten. Er hat sich hierzu innerhalb der letzten Jahre auch ein umfangreiches Fachwissen angeeignet, vieles im Internet recherchiert. Er weiß genau, was wo und unter welchen Bedingungen wächst, ob und wie man Pflanzen nachschneidet, vermehrt oder wie man die Tomaten richtig kultiviert und den Ertrag maximiert.

Stolz erzählt der Hobbygärtner: „Im April habe ich bereits die ersten Paprika im Gewächshaus geerntet.“ Die reiche Ernte seines Gartens wird auch gut verwertet. Was nicht direkt verbraucht wird, wird eingekocht oder eingefroren. Viel Zeit bleibt unter der Woche leider nicht für den Garten, aber sonntags ist Michael Hirth meist in seinem Garten zu finden.