Seit Montag gilt bei dem Amtsgericht Pirmasens für Besucherinnen und Besucher die 3G-Regel. Eine Reaktion auf die kürzliche Beschwerde von Rechtsanwälten aus der Region?

Ende November hatten sich die drei Rodalber Juristen Ulrike Kahl-Jordan, Kerstin Weishaar und Joachim Jordan zu Wort gemeldet. Sie beklagten „Missstände“ an den Gerichten im Land. Konkret bemängeln sie, dass tagtäglich Bürger die Gerichte (und andere Behörden) betreten, ohne einen Impfnachweis oder eine zertifizierte Testung vorweisen zu müssen.

Die Anwälte hatten Briefe mit ihren Vorwürfen und Forderungen unter anderem an die Staatskanzlei sowie das Justiz- und Gesundheitsministerium in Mainz geschickt. Darin schrieben die Juristen, dass ihnen bewusst sei, dass in der Justiz nicht die 2G-Regel eingeführt werden könne. Schließlich könne ungeimpften Bürgern ihr Anspruch auf rechtliche Hilfe nicht verwehrt werden. Dann müsse aber mindestens die 3G-Regel gelten, zumal die zertifizierten Tests für Bürger mittlerweile wieder kostenlos seien. Sie verweisen zudem darauf, dass Rechtsberatungen per E-Mail oder telefonisch möglich seien. Im Pirmasenser Amtsgericht sind etwa die Sprechstunden der anwaltlichen Beratungsstelle seit dieser Woche nur noch telefonisch möglich. Das Schreiben schließt mit den Worten: „Wir beantragen daher, unverzüglich bei allen Gerichten im Land Rheinland-Pfalz als auch den Verwaltungsbehörden sowie für als Amtspersonen in der Betreuung oder Vormundschaft tätigen Menschen, die 3-G-Regel anzuordnen.“

Seit dem Schreiben sind nun ein paar Wochen ins Land gezogen. Ulrike Kahl-Jordan berichtet der RHEINPFALZ, dass sich bei ihr weder die beiden Ministerien noch die Staatskanzlei gemeldet habe. Über den Schritt des Pirmasenser Amtsgerichtes ist die Juristin froh. „Es geht doch“, sagt Kahl-Jordan – allerdings nicht, ohne nachzuschieben, dass es doch nur sehr langsam gegangen sei. Mit Blick auf die ausbleibenden Antworten aus Mainz sagt sie: „Das ist doch sehr unhöflich.“

Im Pirmasenser Amtsgericht in der Bahnhofstraße gilt nun laut einer Mitteilung folgende Regelung: Immunisierte Personen müssen beim Betreten des Gebäudes ihren Impf- oder Genesenennachweis und einen Personalausweis oder anderen amtlichen Identitätsnachweis vorlegen. Nicht-immunisierten Personen ist der Zutritt nur nach Vorlage eines aktuell gültigen Testnachweises einer anerkannten Teststelle über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gestattet.

Diese Zutrittsbeschränkungen gelten der Mitteilung zufolge nicht für Verfahrensbeteiligte, insbesondere Parteien, Rechtsanwälte, Zeugen und Sachverständige, die einen entsprechenden Ladungsnachweis vorlegen, sofern nicht im Rahmen sitzungspolizeilicher Anordnungen der oder des Vorsitzenden abweichende Bestimmungen getroffen sind.

Weitere Informationen und Hinweise, die den Besuch und den Aufenthalt im Amtsgerichtsgebäude während der Pandemielage regeln, sind auf der Internetseite des Amtsgerichts Pirmasens nachzulesen: www.agps.justiz.rlp.de.