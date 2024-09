Die Batterien und Lithium-Akkus, die vor zwei Wochen in einer Lagerhalle in Höhfröschen abbrannten, wurden illegal dort gelagert. Die Kreisverwaltung fordert die Räumung der Lager.

Schneller als gedacht kommt die Sanierung des Pirmasenser Leibniz-Gymnasiums voran. 2,7 Millionen Euro wurden in Fenster, Brandschutz und eine komplett neue Elektrik investiert. Der Gebäudekomplex hat aber noch einige Überraschungen parat.

Beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano läuft die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Das Wahlergebnis wird am Mittwoch verkündet; ab Donnerstag sollen die Maschinen stillstehen.

Der neu gewählte Kreistag Südwestpfalz hat am Montagabend seine Arbeit aufgenommen. Bei der Wahl der drei Kreisbeigeordneten gab es überraschende Ergebnisse.

In den 1970er-Jahren stand die Stadt Pirmasens vor einer wegweisenden Entscheidung, die ihre Energiezukunft sichern sollte. Das Herzstück dieser Strategie war das Heizkraftwerk in der Pettenkofer Straße, das ursprünglich 1958 erbaut worden war und in den folgenden Jahrzehnten eine bedeutende Modernisierung erfuhr. Und zum Zankapfel wurde.

Der Haushaltsplan in Ludwigswinkel für das Jahr 2025 ist von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt worden, die Gemeinde muss den Rotstift ansetzen. Der Ortsbürgermeister sieht jedoch keine Möglichkeit dafür.

Ein eskalierter Streit um die Küchenbenutzung in einer Flüchtlingsunterkunft beschäftigte am Montag das Amtsgericht Pirmasens. Ein 51-Jähriger soll einer Frau mit dem Messer eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Arm zugefügt haben.

Mit viel Humor stellten die Schauspieler Paul Mejzlik und Werner Mast auf der Zweibrücker Helmholtz-Bühne dar, wie schnell ein Enkeltrick zum Erfolg führen kann. Gleichzeitig wird einem mulmig, wie perfide Betrüger am Telefon vorgehen: Plötzlich sind Geld und Schmuck für immer weg.