Das Pirmasenser Unternehmen Dara plant für das kommende Jahr mehrere große Fasnachtsveranstaltungen in der Pirmasenser Messehalle. Wie Dara mitteilt, soll am 16., 18. sowie 19. Februar „eines der größten Faschingsevents der Südwestpfalz“ stattfinden.

Den Anfang machen an Altweiberfasnacht die Partyband Aischzeit sowie der Pirmasenser Elias Stahl alias „DJ EL1AS“. Der Fasnachtssamstag steht dann ganz unter dem Motto „Fasching meets Mallorca“. Ab 16 Uhr tritt DJ Schorleschorsch gemeinsam mit der Partyband Würzbuam in der Messehalle auf. Während des gesamten Abends treten dann Künstler auf, die Mallorca-Urlaubern durchaus ein Begriff sein könnten: Frenzy, Specktakel, Julian Benz, Julian Sommer, die ehemalige Miss Germany Isi Glück oder Ikke Hüftgold – sie alle sind an diesem Samstag in der Pirmasenser Messehalle. Abgerundet wird das Wochenende mit einer Kinderfasnacht am Sonntag ab 10 Uhr.

Weitere Informationen sowie Karten gibt es unter www.fasching-ps.de.