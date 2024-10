Jan Philipp Buch, Absolvent des Bachelorstudiengangs Angewandte Chemie der Hochschule Kaiserslautern am Standort Pirmasens, wurde mit dem IHK-Hochschulpreis der Wirtschaft 2024 ausgezeichnet.

Jan Buch überzeugte die Jury mit seiner Abschlussarbeit zum Thema „Auswirkung verschiedener Stabilisatoren und Nukleierungsmittel auf die Eigenschaften von PLA-Compounds“, die bei der SoBiCo GmbH in Bad Sobernheim/Pferdsfeld entstand. Darin beschäftigte er sich mit der Optimierung von Polymilchsäure (PLA), einem nachhaltigen und biologisch abbaubaren Kunststoff. Er untersuchte, wie PLA durch den Einsatz von Nukleierungsmitteln schneller kristallisieren kann, um Spritzgussprozesse mit PLA effizienter zu gestalten. Zudem testete er UV-Stabilisatoren, die den Kunststoff widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse machen. Die Forschungsergebnisse sind ein wichtiger Schritt, um das Marktpotenzial von PLA zu verbessern und könnten in der Produktion der SoBiCo GmbH direkt Anwendung finden.

Thomas Stumm, der die Abschlussarbeit vonseiten der Hochschule betreute, zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: „Praxisnahe Arbeiten, die wie in diesem Fall unmittelbar in die Verbesserung industrieller Produkte einfließen, sind Kernpunkt unserer Arbeit als Hochschulprofessoren.“ Die Firmenbetreuung erfolgte im Bereich F&E durch Dominik Szczech, Leiter Qualitätssicherung, Anwendungstechnik, Forschung und Entwicklung, nachdem Buch dort bereits seine Praxisphase absolviert hatte.

Austausch ermöglicht innovative Lösungen

Mit der Preisverleihung würdigt die IHK zugleich auch die Arbeit der Betreuer, deren Unterstützung und Engagement zum guten Ergebnis beitragen. Die Kooperation zwischen der Hochschule und der SoBiCo GmbH zeige einmal mehr, wie wichtig der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ist, um innovative Lösungen zu entwickeln.

Der IHK-Hochschulpreis der Wirtschaft fördert innovative Studierende, die ihr an der Hochschule erworbenes Wissen praxisnah in regionale Unternehmen einbringen. Gleichzeitig setzt er Impulse für die Fachkräftesicherung in der Region. „Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage brauchen wir im Mittelstand Mut und Entscheidungskraft für Innovation. Dafür ist die Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den wir mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft fördern“, erklärte Hans-Jörg Platz, Vizepräsident der IHK Koblenz. In diesem Jahr zeichnete die IHK Koblenz drei praxisorientierte Bachelor- und Masterarbeiten aus, die in Kooperation mit Hochschulen und Unternehmen aus der Region entstanden sind. Zudem erhielt eine weitere Arbeit eine lobende Anerkennung.