Der Schaden, den ein Feuer bei der IHK in der Adam-Müller-Straße im August angerichtet hatte, ist größer als zunächst vermutet. War zunächst von einer halben Million Euro die Rede, sprechen die Verantwortlichen nun 1,8 Millionen Euro. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Bis zu 40 Mitarbeiter einer Brandreinigungsfirma säubern laut IHK die ausgebrannte Lehrwerkstatt des Weiterbildungszentrums in Pirmasens. In mühevoller Kleinarbeit werden Wände, Decken und Mobiliar von den Brandspuren befreit sowie noch brauchbare Maschinen zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Am 11. August war durch eine defekte Elektro-Umverteilung ein Brand in der Lehrwerkstatt für Elektro- und Metallberufe sowie Schweißen ausgebrochen. Personen wurden keine verletzt, da der Brand in den frühen Morgenstunden ausgebrochen war. Die Brandreiniger sind voraussichtlich noch bis November am Werk.