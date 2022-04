Die Industrie- und Handelskammer in der Südwestpfalz bekommt eine neue Führung. Jonas Klein (37) wird zum 1. Juli die Leitung des Dienstleistungszentrums in der Adam-Müller-Straße übernehmen.

Klein bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen der RHEINPFALZ. Derzeit arbeitet der gebürtige Saarpfälzer noch bei der IHK Koblenz. Dort ist er seit Oktober 2018 Regionalgeschäftsführer in Idar Oberstein. Zuvor war Klein schon bei der IHK München tätig und betreute beim Amt für Wirtschaftsförderung in Saarbrücken Themen rund um Europa. Klein besuchte in Homburg das Gymnasium und absolvierte bei der dortigen Kreissparkasse eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann. Er lebt mit seiner Familie in Saarbrücken.

In seiner Funktion als Geschäftsstellenleiter in Idar Oberstein betreut Klein rund 5350 Betriebe. Er ist dort außerdem verantwortlich für den Bereich Wirtschaftsförderung sowie die Beratung von Existenzgründern. Als Leiter des hiesigen Dienstleistungszentrums wird der gelernte Bankkaufmann für rund 11.000 Mitgliedsbetriebe mit knapp 50.000 Beschäftigten sprechen. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis Südwestpfalz.

J. Schnell Foto: Seebald

Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Jaana Schnell an, die zum 1. April zur IHK nach Köln gewechselt war. Die Norddeutsche war im April 2019 nach Pirmasens gekommen. Damals folgte sie auf Andreas Knüpfer, der nach 24 Jahren in dem Job den Ruhestand angetreten hatte.