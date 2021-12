Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen der Landesregierung sorgen für Verunsicherung bei den Unternehmern in der Südwestpfalz. Das berichtet die Leiterin des Pirmasenser Dienstleistungszentrums der IHK (Industrie- und Handelskammer), Jaana Schnell. Sie fordert Planungssicherheit. Schnell berichtet, dass die IHK Pfalz ab Freitag wieder kostenlose Webinare anbietet. So sollen sich Unternehmen über die neue Verordnungslage und die daraus resultierenden Konsequenzen für sie informieren können. Schnell sagt: „Die wenigen und kurzfristigen Informationen vom Land sorgen für Unsicherheit.“ Gerade in der jetzigen, sich immer mehr zuspitzenden Situation sei frühzeitige Information das Wichtigste, damit sich die Firmen auf die kommenden Veränderungen rechtzeitig einstellen können.

Hotline und Umfrage zu Homeoffice-Pflicht

Eine zusätzliche IHK-Hotline, erreichbar unter 0621 59041456, sei für kommende Woche geplant. Sie soll eine Anlaufstelle für Unternehmer sein, die dort ihre Fragen rund um die neuen Corona-Regeln stellen können.