Die Identität der Person, die vergangene Woche bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Straße in Pirmasens gestorben war, ist nun geklärt. Laut der Staatsanwaltschaft Zweibrücken handelt es sich dabei um einen 40-Jährigen Mann. Er hatte die Wohnung im Dachgeschoss des Anwesens gemietet. Den Angaben zufolge hat ein Brandsachverständigen ermittelt, dass dort auch das feuer ausgebrochen war. Es lägen jedoch weder Hinweise auf Fremdverschulden noch auf einen technischen Defekt vor. Bei der ersten Begehung nach der Brandlöschung wurde ein Leichnam gefunden, dessen Identität zunächst unklar blieb. Das Haus in der Zweibrücker Straße ist nicht mehr bewohnbar. Der Kamin ist einsturzgefährdet, so dass die Straße vor dem Anwesen mehrere Tage voll gesperrt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Um den Dachstuhlbrand in dem Mehrfamilienhaus zu löschen waren neben etlichen Feuerwehrkräften auch 26 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Rettungskräfte konnten weitestgehend verhindern, dass der Brand auf die angebauten Nachbargebäude übergriff. Dort kam es jedoch zu leichten Brand- und Wasserschäden kam. Der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes brannte vollständig aus. Auch das Stockwerk darunter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.