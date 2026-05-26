Auf dem Exe entsteht Dolce-Vita-Flair, während Ehrenamtliche feiern und mehr Anerkennung ihrer Arbeit fordern. Für eine Wiederholung gibt es auch schon Vorschläge.

Der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiierte „Ehrentag“ hat in Pirmasens Premiere gefeiert. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich in vielfältiger Weise für die Gemeinschaft engagieren, kamen auf den Exe, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen – ganz im Sinne des Staatsoberhaupts.

Steinmeier betont, dass Demokratie von Menschen lebe, die sich dort einbringen, wo sie gebraucht werden – unentgeltlich und oft im Verborgenen. „Engagement ist nicht nur Einsatz, es ist auch Lachen und Gemeinschaftsgefühl“, sagt Steinmeier.

In Pirmasens übernahmen das Seniorenbüro mit Marion Wilke und Werner Schwarz in Kooperation mit dem Pakt für Pirmasens sowie den Gemeindeschwestern plus, Melanie Dedetschek und Lisa Bieber, die Organisation. Eingebunden waren auch die Quartiersbüros der Stadt und der Stadtjugendring.

Die Voraussetzungen für eine stimmungsvolle Veranstaltung waren gegeben: der Flair des Wochenmarkts, schwungvolle Melodien der Stadtkapelle, kühle Erfrischungen. Das Seniorenbüro stellte schattige Sitzgruppen bereit, an denen sich viele Gäste wohlfühlten. Die Atmosphäre war gelöst – ganz im Sinne des Mottos: „Für dich. Für uns. Für alle“.

Vielversprechender Anfang

Lukas Bath (32), Vorsitzender des Stadtjugendrings, lobt „sowohl die Idee als auch die Message des Aktionstages“. Zugleich teilt er mit Wolfgang Klys vom Seniorenbeirat die Einschätzung, dass die Konzeption ausbaufähig sei. Es sei jedoch ein vielversprechender Anfang mit Chancen auf Verstetigung. Künftig könnten auch die Marktbeschicker stärker eingebunden werden. Das war ursprünglich vorgesehen, doch offenbar haperte es an der Kommunikation.

Dass ehrenamtliches Engagement keine Grenzen kennt, betont Karola Streppel, die sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen engagiert. Derzeit wirbt sie für das Multikulturelle Freundschaftsfest, das zum 31. Mal stattfindet.

Streppel, die 1993 zu den Gründern zählt, spricht von breiter Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer. Das Fest wird mit vom Beirat für Migration und Integration organisiert und wirkt positiv auf das städtische Zusammenleben. Geboten werden Musik, Tanz und internationale Spezialitäten. „Es ist gut, dass mal über das vielfältige ehrenamtliche Engagement geredet wird“, sagt sie. Viele Engagierte arbeiteten bewusst im Hintergrund.

Mehr Anerkennung gefordert

Willy Bruder (80) bewirtet seit fünf Jahren einmal wöchentlich die Gäste des AWO-Cafés mit Kaffee und Kuchen. Seine Einschätzung: „Das Ehrenamt wird in der Gesellschaft nicht recht gewürdigt.“ Der gelernte Konditor engagiert sich gern, weil er Menschen zusammenbringt. Zwar werde oft geklagt, „aber es wird viel getan in Pirmasens, gerade auch für Senioren“. Sein Wunsch: „Jung und Alt an einem Tisch.“

Peter Hartl (links) und Willi Bruder sind seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig. Foto: Andrea Kling

Für diese Zielgruppe setzt sich auch Peter Hartl (84) ein. Einmal im Monat trifft er sich in der Küche der Berufsbildenden Schule mit rund 16 Schülerinnen und Schülern, die ihren Schulabschluss anstreben, und erteilt Backunterricht. Vor drei Jahren, so Hartl, habe Oberbürgermeister Markus Zwick diese Aktion ins Leben gerufen. Die Jugendlichen seien mit Feuereifer dabei, neue Kuchenrezepte auszuprobieren.

Zudem verwöhnt Hartl die Besucher des Haus Meinberg sowie die Gäste des Seniorencafés in Münchweiler, das einmal im Monat auf Spendenbasis stattfindet, mit Torten- und Kuchenspezialitäten. Diese waren lange Jahre im Café Schwarz in Pirmasens sehr begehrt.

Wolfgang Klys, Vorsitzender des Seniorenbeirats, zeigt sich von der Resonanz begeistert und lobt das Engagement der städtischen Quartiere: „Es ist gut, dass sich diese Einrichtungen der Öffentlichkeit präsentieren, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag in der städtischen Gesellschaft.“ Mehr Besucherinnen und Besucher hätte sich allerdings Claudia Simon, Vorsitzende des Förderkreises des Stadtjugendrings, gewünscht. Auf die Frage nach den Gründen werde sicher mancher die übliche Ausrede parat haben: „Wir haben gar nichts davon gewusst.“