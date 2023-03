In Pirmasens startete der Bau der Fußgängerzone im Jahr 1978. Und nicht alle waren damals glücklich damit. Einen weiteren Teil der Serie „Ein Bild und seine Geschichte“ lesen Sie hier.

Mit einem zunächst mysteriösen Fall meldete sich ein Pirmasenser Ehepaar bei der Polizei. Ihr Auto war offensichtlich nachts gefahren worden, und zwar nicht von ihnen. Was dahintersteckt, steht hier.

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten Feuerwehr und Rettungskräfte, als sie einen abgestürzten Wanderer am Hochstein bei Dahn retten mussten. Es war ein Kraftakt für alle Beteiligten.

Die Sportvereine haben schon längst die Bambini als Zielgruppe entdeckt. Mittlerweile ziehen die Feuerwehren nach. Am Samstag halfen sogar Polizei, THW und Rotes Kreuz.

Wann krieg’ ich den neuen Fitzek? Was passiert mit alten Büchern? Wer bestimmt, was gekauft wird? Merkt die Zweibrücker Bücherei, dass die Leute sparen müssen? Wir haben nachgefragt.

Vor allem in den Abendstunden würden viele Autos durch Oberauerbach brettern würden, teilweise ohne Rücksicht. „Das ist fast schon kriminell“, sagt die Ortsvorsteherin. Jetzt hat die SPD eine Idee.

Die Söhne Mannheims, das war mal eine der angesagtesten deutschen Bands. Viele große Namen sind nicht mehr dabei, und nicht selten hörte man am Samstagabend: „Das ist nicht mehr das, was es früher einmal war.“ Macht gar nichts, findet Thomas Füssler, der das Konzert in der Zweibrücker Festhalle sah.

Ein Mann wurde in einer vier Meter tiefen Baugrube in Waldfischbach-Burgalben verschüttet. Das Unglück geschah beim Ausschachten einer Grube für Kanalarbeiten.

Unser Sepp vom Hallplatz hat eine 60 Jahre alte Werbebroschüre von Zweibrücken gefunden. Und staunt!

Der Umbau der Einsatzleitzentrale in der Zweibrücker Feuerwache läuft. Die Feuerwache wird für fünf Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht.

Meistens treten die Reservisten der Bundeswehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung, wenn es gilt, eine Ehrenwache zu halten oder Kränze niederzulegen. Doch was machen sie abseits der öffentlichen Wahrnehmung? In Pirmasens feiern sie zum Beispiel Jubiläum, aber nicht nur das.

Abba, Rod Stewart und Robbie Williams – wie passt das mit kuttentragenden Sängern zusammen? Sehr gut, muss man nach dem Konzert des Chors Gregorian Voices in der Zweibrücker Alexanderskirche feststellen.

Zweibrücken baut den Weißdornweg aus. Die Anwohner wissen, was sie nicht wollen.

Sie waren schon Mitglieder, als es den Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe noch gar nicht gab: Edith Danner und Albert Rubly sind seit 70 Jahren dabei.