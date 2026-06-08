Tausende strömen zum Kräutermarkt in Hauenstein, der in einer Waldlichtung ein südländisches Flair entfaltet. Rund 40 Stände bieten Pflanzen und Besonderes für Kenner.

Das besondere Hauensteiner Event-Jahr setzt seine Reihe gelungener Feste, Jubiläen und Konzerte fort und bereichert nahtlos das Sommer- und Kulturleben der Gemeinde. Am Sonntag sorgte ideales Wetter für einen weiteren Höhepunkt: den 23. Kräutermarkt.

Der seit seiner Einführung um die Jahrtausendwende ungebrochen populäre Kräutermarkt zog diesmal noch mehr Gäste an als in den Vorjahren, in denen der in der Pfalz einzigartige Markt ohnehin zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte.

Bereits um 11 Uhr waren im weiten Umkreis von Grillplatz und Boulodrom sämtliche Parkplätze belegt. Die Autokennzeichen zeigten, dass Veranstaltung längst überregionale Strahlkraft besitzt. In einer besonders schönen, dorfnahen Waldlichtung entfaltete sich ein frühsommerliches, beinahe südländisches Plaza-Ambiente: Rund 40 Stände präsentierten in ansprechender Aufmachung alles, was das Herz von Pflanzenkennerinnen und -kennern begehrt.

Von Anfang an Besuchermagnet

Zugleich ist der Hauensteiner Kräutermarkt – vor rund 25 Jahren als erster seiner Art in der Pfalz eingeführt – ein beliebter Treffpunkt und Ziel für mehrere tausend Sonntagsausflügler, die unter dem großen Dach des Grillplatzes auch gastronomisch bestens versorgt wurden.

Nach einem Vierteljahrhundert dieses erfolgreichen Formats lohnt ein Blick zurück: Die Premiere fand im damals neuen Needing-Park mit großem Erfolg statt. Wo heute der Needing-Park die Park- und Erholungslandschaft des Luftkurortes Hauenstein ideal erweitert, ist inzwischen das große Neubaugebiet „Sonnenhang“ entstanden. Der Kräutermarkt zog deshalb kurz nach seiner Gründung um und hat seither am Grillplatz eine ideale Naturkulisse gefunden, die dem besonderen Marktgeschehen seither ein eindrucksvolles, naturnahes Gesamtbild verleiht.