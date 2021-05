Die Berufungskammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Mittwoch einen 32-jährigen Pirmasenser vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen. Auch in diesem Verfahren stellte sich die Frage, wer hier Opfer und wer Täter ist.

Die Kammer verwarf die Berufung des 40-jährigen mutmaßlichen Opfers. Bereits in erster Instanz war der Angeklagte im März 2020 vom Amtsgericht Pirmasens freigesprochen worden, doch wollte das sein 40-jähriger Landsmann nicht hinnehmen.

Staatsanwalt Rouven Balzer plädierte, wie auch in erster Instanz, auf Freispruch. Es sei nicht nachzuweisen, dass der 32-Jährige den 40-Jährigen im September 2018 auf dem Alten Friedhof angegriffen und zu Boden gestreckt habe.

Richter: Geschehen lässt sich nicht mehr aufklären

Der Vorsitzende Richter Andreas Herzog sagte in seiner Urteilsbegründung: „Was passiert ist, kann die Kammer nicht mehr klären.“ Ein politisches Motiv scheide aus. Genau darauf hatte der Anwalt des 40-jährigen Nebenklägers, Wolfgang Grötsch, abgezielt. Er und sein Mandant glaubten, dass hinter den Schlägen ein politisches Motiv stecke, daher die Berufung.

Der 32-Jährige bestreitet, seinen Bekannten an jenem Samstagmorgen um 11 Uhr geschlagen zu haben. Der 40-Jährige habe ihn angerufen und gebeten, mit ihm spazieren gehen. „Wir trafen uns und gingen von der Stadtmitte zum Alten Friedhof. Er hat mich plötzlich am Hals gepackt und ins Gesicht geschlagen. Ich ging zu Boden“, berichtete der Angeklagte. „Ich soll nach Hause gehen. Er warnte mich, seinen Namen zu nennen. Ich sollte nicht zur Polizei gehen. Er würde „meiner Frau und meinem Kind was antun“, schilderte der Angeklagte weiter.

Nebenkläger berichtet von „Koma-ähnlichem Zustand“

Genau umgekehrt ließ sich der 40-Jährige ein. Der Angeklagte habe ihm plötzlich mit der Hand an den Hinterkopf geschlagen. .„Ich fiel auf den Boden, ich war in einem Koma-ähnlichen Zustand. Ich war tot“, schilderte der Nebenkläger den Vorfall. „Ich konnte nicht mehr sehen. Meine Augenwaren zu.“ Er habe nur wahrgenommen, dass plötzlich sechs bis acht Leute hinter den Bäumen standen und ihn dann geschlagen und getreten hätten.

Mindestens zwei dieser Unbekannten hätten ihn nach Hause gefahren, ihn geduscht, ihm seine Kleider ausgezogen, seine Wohnung fotografiert, wichtige Dokumente aus seiner Tasche genommen und ebenfalls fotografiert. Danach hätten sie ihn ins Krankenhaus gefahren beziehungsweise weiter entfernt aus dem Auto geworfen, weil das Umfeld der Klinik videoüberwacht sei.

Kommissariat für politisch motivierte Straftaten war eingeschaltet

Dass tatsächlich der Angeklagte und der Nebenkläger nach dem Streit verletzt waren, bestätigte ein weiterer Landsmann der beiden vor Gericht. Wie der Streit zustande kam, konnte er nicht sagen.

Es gebe keine Hinweise, dass der Geheimdienst aus dem Heimatland des 40-Jährigen etwas mit dem Vorfall zu tun habe, sagte ein Kommissar aus Kaiserslautern aus. Die Pirmasenser Polizei hatte das Kommissariat für politisch motivierte Straftaten eingeschaltet. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Nebenkläger.