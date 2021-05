Der Pirmasenser Sänger und Gitarrist Klaus Reiter über Online-Konzerte und wie sich die Musikszene durch die Corona-Krise verändert

Klaus Reiter ist einer der umtriebigsten Pirmasenser Musiker. Der Sänger und Gitarrist war vor den Beschränkungen durch die Corona-Krise fast jede Woche in einem Konzert mit einer seiner diversen Formationen zu erleben. Peter Schneider hat sich mit Reiter über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Musikszene unterhalten.

Seit Wochen sind alle Konzerte untersagt – und ein Ende dieser Einschränkungen ist nicht wirklich in Sicht. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Finanziell werden vermutlich viele Profimusiker, die nicht durch Funk und Fernsehen bekannt sind, sondern ihren Lebensunterhalt vorwiegend durch Live-Konzerte bestreiten, erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Reinen Amateurmusikern und semi-professionellen Kollegen wird eher der Kontakt zum Publikum fehlen. Finanzielle Erwägungen dürften da eine eher untergeordnete Rolle spielen. Wie lange wir alle auf Konzerte verzichten müssen, lässt sich nur ganz schwer einschätzen. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn erst wieder im Herbst dieses Jahres oder noch später Konzerte im normalen Umfang stattfinden könnten.

Sie haben einen knapp siebenminütigen Live-Videoclip auf ihre Facebook-Seite gestellt. Zusammen mit der Sängerin Steffi Empel und dem Blues-Harp-Virtuosen Albert Koch aus Kaiserlauern interpretieren Sie darin Lieder wie „Walk Of Life“ („Dire Straits“), „Son Of A Preacherman“ (Dusty Springfield), „Looking On My Backdoor“ („Creedence Clearwater Revival“), „Valerie“ (Amy Winehouse) oder „Wonderful Tonight“ (Eric Clapton). Aber warum wird jeder Song nach etwa einer Minute ausgeblendet?

Dieser Zusammenschnitt ist nicht im Rahmen eines Konzertes entstanden. Es handelt sich vielmehr um einen Live-Mitschnitt ohne Publikum, der als Demo-Video für eine geplante Webseite dienen soll. Die Aufnahmen sind in den Räumlichkeiten der Jugendkulturwerkstatt des IB Pirmasens entstanden. Nach und nach werde ich die einzelnen Songs in voller Länge auf der Parksong-Webseite veröffentlichen.

Sind weitere Internet-Konzerte geplant und was halten Sie von diesem Format, bei dem das Publikum außen vor bleibt?

Internetkonzerte sind von meiner Seite aus nicht geplant. Wenn ich mir die Internetauftritte der Kollegen anschaue, stelle ich wiederholt fest, dass ich in einer Zeit musikalisch sozialisiert wurde, in der noch lange nicht an Internet zu denken war. Anders ausgedrückt: Mir würde es keinen sonderlichen Spaß machen, vor einem imaginären Publikum zu musizieren. Ich möchte echte Menschen vor mir sehen, die mir im Idealfall interessiert zuhören. Um auf meine musikalischen Aktivitäten aufmerksam zu machen, werde ich in der momentanen Situation verstärkt Live-Videos von vergangenen Veranstaltungen im Netz veröffentlichen. Eine Ausnahme habe ich allerdings doch gemacht, als mich letztens Mitarbeiter des Jugendhauses Pirmasens um einen kleinen musikalischen Beitrag gebeten hatten.

Wie sehr schmerzt es, dass momentan alles ausfallen muss, wie groß ist der finanzielle Verlust und wie beschäftigen sie sich momentan musikalisch?

Ich bin tatsächlich seit meinem 16. Lebensjahr leidenschaftlicher Musiker, bin aber darüber hinaus ein sehr neugieriger Mensch und an vielem interessiert. Insofern vermisse ich zwar das öffentliche Musizieren schon bis zu einem gewissen Teil, habe aber andererseits überhaupt kein Problem, meine Zeit auch ohne Konzerte sinnvoll auszufüllen. Langeweile hatte ich das letzte Mal, als ich Kind war. Finanziell habe ich keine Probleme, da ich seit mehreren Jahren meinen wohlverdienten Ruhestand genieße und nur geringe finanzielle Ansprüche habe.

Wird sich die regionale Livemusikszene nach der Corona-Krise grundsätzlich verändern?

Ich hoffe und gehe auch mal davon aus, dass alles wieder im Wesentlichen seinen normalen Gang gehen wird, wenn wir diese Ausnahmesituation überstanden haben.

