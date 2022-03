Als ich von der Idee mit dem Fasten hörte, war ich erstmal sehr motiviert. Gemüse, schön und gut, mag ich alles. Doch dann kam die erste Woche: Morgens gab es für mich Gemüse mit in die Schule, mittags kam ich nach Hause, Gemüse stand auf dem Speiseplan. Abends gab es wieder irgendwas mit Gemüse. Ich esse Gemüse wirklich gerne, aber vielleicht nicht dreimal täglich.

Außerdem schmeckt nicht alles gleich gut. Einmal gab es rote Linsen mit, wer hätte es gedacht, Gemüse. Linsen waren eigentlich noch nie wirklich mein Ding. Das Gericht hat mich nicht wirklich überzeugt. Aber ich möchte nicht nur meckern. Denn es gab auch einige leckere Gerichte. Beispielsweise Nudeln mit einer Gemüsesoße, das fand ich super. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich Gemüse mag, wenn etwas dabei ist, was ich kenne, wie zum Beispiel Nudeln.

Irgendwie machbar

Auch „Achtsames essen“, wo wir weder am Handy noch am Tablet waren beim Essen, fand ich erst mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Doch auch das ist irgendwie machbar. Also haben wir das bis jetzt, mit ein paar kleinen Abweichungen, extrem gut gemeistert.

Ein weiteres Highlight war definitiv das selbst gemachte Müsli aus jeder Menge Samen, Kokosflocken und Mandelblättchen – das fand ich sehr überzeugend. Mit Joghurt und frischen Beeren – super lecker. Auch selbst gemachte Brötchen gab es, doch bei dem Gebäck war ich mir zuerst nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte. Nachdem wir nach einiger Zeit ein zweites Mal die Brötchen gebacken hatten, habe ich sie mit Nussmus probiert. Das war eine gute Idee, von da an war auch ich von den Brötchen begeistert.

Aber an die alten, bekannten Weißmehl-Brötchen kommen sie wegen ihres leicht bitteren Geschmacks meiner Meinung nach eher nicht ran. Jedoch fand ich die Dinkelnudel mit Wirsing klasse. Und komischerweise liebe ich Rosenkohl. Das hat meine Oma früher, und auch jetzt noch, immer in die Gemüsesuppe gemacht. Aber ich war so ziemlich das einzige Kind, das freiwillig Rosenkohl gegessen hat.

Bei dem Projekt „Verzicht auf Süßes“ hält sich mein Frust in Grenzen. Denn das fühlt sich eigentlich richtig gut an. Vor allem beim Hausaufgaben machen, beim Lernen oder beim generellen Konzentrieren hilft es wirklich sehr, wenn man den Zucker weg lässt oder zumindest reduziert. Spätestens an Ostern wird das mit dem Schokoladenverzicht aber schwer. Gott sei Dank ist dann aber auch die Fastenzeit vorbei.

Normalerweise schildert an dieser Stelle die in Rodalben lebende RHEINPFALZ-Redakteurin Julia Luttenberger Lust und Frust der Fastenzeit. Diesen Beitrag hat ihre Tochter geschrieben. Sie ist zwölf Jahre alt und besucht in Pirmasens das Leibniz-Gymnasium.