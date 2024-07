„Plattdeutsch“ und „Hessisch“ machten im März 2022 den Anfang, mit Abstand gefolgt von „Ruhrdeutsch“, „Bairisch“, „Wienerisch“, „Sächsisch“. Jetzt findet auch „Pfälzisch“ Aufnahme in den illustren Kreis der neuen Mundart-Reihe des Duden-Verlags – und zeigt damit „Badisch“, „Schwäbisch“ und „Rheinländisch“ die Fersen.

Verfasst hat den kleinen Band im handlichen Format 19 x 12,6 der Neustadter Michael Landgraf, weshalb unsere Stadt auch zur Ehre der offiziellen Buchpremiere kommt. „Nachdem der Duden sich über 100 Jahre fast ausschließlich der deutschen Hochsprache gewidmet hatte, ist die Reihe besonders, und ich empfinde es als Ehre, den Band über meine Muttersprache gestalten zu dürfen“, erklärt der Pfarrer und Autor, der bereits auf über 130 Publikationen ganz unterschiedlicher Genres verweisen kann, darunter auch etliche in Dialekt oder mit Bezügen dazu. Auch im Spielfilm „Hiwwe wie Driwwe 2“ ist er aktuell als Pfalz- und Pfälzisch-Experte in den Kinos zu sehen.

Die Mundartreihe kommt dabei weit weniger staubtrocken daher als die klassischen Nachschlagewerke aus dem Hause Duden. Sie stehen eher für das Sprach-Infotainment-Programm des Traditionsverlags, der dem Namen nach zwar noch existiert, aber vom Cornelsen-Verlag geschluckt worden ist und wie dieser seinen Sitz inzwischen in Berlin hat. Die Mundartbücher, die den Anspruch erheben, Sprachfremden zu helfen, den jeweiligen Dialekt besser zu verstehen, und Einheimische dazu zu motivieren, reflektierter mit ihrer eigenen Sprache und Geschichte umzugehen, werden jeweils von regionalen Experten verfasst, nicht von der Duden-Redaktion, die nach wie vor für die Wörterbücher zuständig ist.

Seine Annäherung an das Pfälzische beginnt Landgraf mit einem Kurzkapitel zum Ausdruck „Kummgehfort!“, nach einer Umfrage dieser Zeitung aus dem Jahr 2016, die Lieblingsredewendung der Pfälzer, gefolgt von einigen weiteren sprachlichen Annäherungs- und Kommunikationshilfen, darunter einer „Unn wiie?“ überschriebenen zur „Grundkommunikation bei Begegnungen“. Danach gibt es einen Überblick über die Sprachregion und ihre Geschichte, ihre äußeren Grenzen, ihre „Worzle“ im Lateinischen, Rheinfränkisch-Mittelhochdeutschen, Hebräisch-Jiddischen und Französischen, die zum Teil gewaltigen Unterschiede innerhalb des Pfälzischen mit der Differenzierung zwischen Ost-, West-, Süd-, Nord-, Südwest-, Saar- und Kurpfälzisch sowie pfälzische Sprachinseln weltweit wie das Pennylvaniadeutsche in den USA. Das Ganze wird recht leicht und flockig dargeboten, ohne Fußnoten und tieferen sprachwissenschaftlichen Anspruch.

Dies gilt auch für das folgende Großkapitel „Babbelgrundlach“, das eine Einführung in Grammatikalisches bietet und auch ein bisschen die Lautgeschichte oder Spezialthemen wie die beliebten Verkleinerungsformen behandelt. Man lernt aber auch Deklination und Genus („Es Barbara ehr Haus“) und das Konjugieren: „Ich duu, du duuscht, der/die/des duut ...“ Danach folgt ein Überblick über beliebte Redewendungen sowie über Typisches für die Pfalz. Wirklich hilfreich für Pfalz-Fremde ob aus Norddeutschland oder dem Ausland ist hier ein kleiner Überblick zu den Zeitangaben – damit die Ahnungslosen endlich verstehen, wann sie auftauchen müssen, wenn es „verddl fünf“ heißt. Auch kurze, essayistische Ausführungen zu Themen wie Pflanzen, Ortsnamen, Essen und Trinken finden sich hier und im Anhang ein schmales (zweiseitiges) ABC viel verwendeter Wörter. Das eigentliche Ende aber bildet eine Betrachtung, die die Präsenz der Mundart in der Region sowie die Zukunft des Pfälzischen in den Blick nimmt. Die sieht Landgraf durchaus hoffnungsvoll, und auch die Programmverantwortlichen des Duden-Verlags räumen dem hiesigen Dialekt wohl keinen geringen Stellenwert ein. Die Bände für „Badisch“, „Schwäbisch“ und „Luxemburgisch“ sind jedenfalls erst für Oktober angekündigt, „Rheinisch“ oder „Rheinländisch“ ist noch gar nicht in Sicht.

„Pfälzisch – alla hopp un uffbasse“ ist als Hardcover gestaltet, ist 2024 im Dudenverlag erschienen, hat 128 Seiten und kostet 14 Euro.