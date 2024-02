Am Donnerstagabend sind Polizeibeamte vor dem Kaufland Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße in Pirmasens während eines Einsatzes von einer Unbeteiligten beleidigt worden. Die 50-Jährige sei hysterisch gewesen, berichtet die Polizei, und nicht zu beruhigen. Sie musste aufgrund des offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes in das Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor fiel die Frau bereits wegen Bedrohung und Beleidigung gegenüber zweier Passanten auf.