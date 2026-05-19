Es ist ungewöhnlich, dass sich vier Pirmasenser Firmen zu einem gemeinsamen Projekt zusammenfinden. Angestoßen hat das die Wasgau AG. Das ist der Grund.

Viele Bereiche in Gewerbeobjekten, in denen es hygienisch zugehen muss, sind gefliest. Während sich die glatten Fliesen gut und gründlich reinigen lassen, sind die Fugen ein Problem. Deren Reinigung ist mit einem erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Das weiß auch die Wasgau AG und suchte deshalb nach einer Lösung. Die fand sie im Zusammenspiel mit Pirmasenser Unternehmen und startete im Wasgau-Markt in Lemberg ein Pilotprojekt. Der Markt war Ende 2025 renoviert und umgebaut worden, in diesem Zuge wurden auch die Kühlräume modernisiert.

In den rund 32 Quadratmeter großen Kühlräumen für Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse wurde anstelle von Fliesen das Wandverkleidungssystem KömaDur Wall Cladding des Pirmasenser Herstellers Profine eingesetzt. Das PVC eignet sich dank antibakterieller Eigenschaften besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Küchen. Durch den Einbau größerer Elemente reduzierte sich die Anzahl der Fugen deutlich, das verbesserte nicht nur die Hygiene, sondern erleichtert auch die Reinigung. Den Einbau der Kunststoff-Wandverkleidungen übernahm die Pirmasens Firma Auer-Zaun. Sie verwendete dafür einen für Temperaturschwankungen unempfindlichen PVC- und Gummiklebstoff der Pirmasenser Wakol GmbH.

Langfristige, sichere Lösung

„Es war beeindruckend, wie schnell die regionalen Partner die Planung auf die Straße gebracht haben“, sagte Christopher Nannen, Abteilungsleiter bei Profine. Der Einbau erfolgte während der dreiwöchigen Schließungszeit des Marktes. Die Kühlräume wurden ausgeräumt und vorbereitet, danach wurden die großformatigen PVC-Platten vor Ort zugeschnitten, verklebt und mit Schienensystemen sowie Abdichtungen montiert. Eine Gummilippe zwischen den Platten und eine Silikonschicht im Bodenbereich optimieren die Abdichtung. Die Kombination aus Materialqualität, hochwertiger Verarbeitung und sorgfältiger Abdichtung soll für eine langfristig sichere hygienische Lösung sorgen. Die Kunststoffwandverkleidungen splittern nicht, sollte einmal ein Gabelstapler dagegenstoßen, bildet sich eine Delle. „Für die Lebensmittel besteht dadurch keine Gefährdung“, sagte Pascal Frank, Projektleiter der Wasgau-Bauabteilung.

Wo in Lemberg die Tiefkühlprodukte lagern, sind weiterhin Fließen und Fugen zu sehen. Bei zweistelligen Minustemperaturen verbreiten sich keine Bakterien. Foto: Andreas Danner

Nannen berichtete, dass mit den Profine-Wandelementen in Großbritannien ein ganzes Krankenhaus ausgerüstet worden sei, es sei in Lagerhallen eines großen Internet-Versandhändlers und in Fußballstadien im Einsatz. „Ich habe mich echt gefreut, dass wir hier zusammenkamen und etwas gemeinsam gemacht haben“, sagte Stefan Schäfer, Mitglied der Profine-Geschäftsführung, zum Gemeinschaftsprojekt der vier Unternehmen. Auch Wasgau-Marketingleiterin Isolde Woll würdigte das gelungene Zusammenspiel. „Dass wir das mit regionalen Partnern machen können, ist das Beste“, sagte sie.

Umrüstung weiterer Kühlräume geplant

Der Markt in Lemberg war der Anfang. Im nächsten Schritt werden weitere Wasgau-Frischemärkte zur Ausstattung mit der innovativen Kühlraumverkleidung ausgewählt. Ziel ist es, deren Kühlräume sukzessive oder im Rahmen künftiger Umbauten nach dem Muster des Pilotprojekts zu modernisieren, um so konzernweit ein noch höheres Qualitäts- und Hygieneniveau zu erreichen. Wie Frank informierte, sollen im kommenden Jahr die Kühlräume von elf Märkten umgerüstet werden.

Die Wasgau AG betreibt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mehr als 70 Märkte. Im August will sie in Mannheim ihren ersten eigenen Supermarkt eröffnen, für 2027 ist die Eröffnung eines Marktes im saarpfälzischen Homburg vorgesehen, sagte Woll.