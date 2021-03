Masken- und Abstandsgebot gelten auch an den Bushaltestellen. Daran erinnern die Pirmasenser Verkehrsbetriebe. Denn nach ihrer Beobachtung werden vor allem junge Menschen sorgloser.

Nicht nur im Bus, sondern auch an Bushaltestellen gilt während der kompletten Wartezeit die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen, ebenso wie das Abstandsgebot in den Wartebereichen sowie beim Ein- und Ausstieg. Daran erinnern die Pirmasenser Verkehrsbetriebe nicht ohne Grund. Verkehrsbetriebe-Leiter Gert Steigner stellt fest: „Wir haben die Situation an den Haltestellen immer im Blick. Dabei konnten wir beobachten, dass vor allem Schüler während ihrer Wartezeit auf den nächsten Bus das Thema Hygieneregeln nicht mehr so ernst nehmen.“ Sie hätten Verständnis dafür, dass die jungen Leute nach dem langen Lockdown der Versuchung auf ein persönliches Gespräch mit Freunden nur schwer widerstehen können, so Steigner. Dennoch begünstige dieses Verhalten die Verbreitung des Corona-Virus.

Kaum Infektionsrisiko im Linienbusverkehr

Abstand halten ist dagegen im morgendlichen Berufsverkehr in Bus und Bahn kaum möglich. Im Linienbus selbst ist jedoch nach Angaben der Verkehrsbetriebe das Ansteckungsrisiko gering, da die Fahrten meist kurz seien und alle Passagiere medizinische Masken tragen müssen. Die Bestimmungen von Bund und Ländern sähen daher kein Verbot vor, wenn es darum geht, Fahrgäste während der Fahrt nebeneinander zu setzen, solange die Kapazitätsgrenze des Busses nicht überschritten ist. Die Verkehrsbetriebe desinfizierten ihre Busse in der Pandemie viermal öfter als sonst. Fahrgästen wird empfohlen, Handdesinfektionsmittel dabei zu haben.