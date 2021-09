Aus Sicht von Ratsmitglied Gerhard Hussong (SPD) tut die Pirmasenser Stadtverwaltung zu wenig, um ihren Bürgern barrierefreie Wahllokale anzubieten.

Hussong berichtete in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag, er sei als Wähler bei der Bundestagswahl dem Wahllokal Leibniz-Gymnasium (Foto) zugeordnet, das laut Hinweis auf der Wahlbenachrichtigung nicht barrierefrei ist. Hussong hingegen findet, die Stadt müsse „in der heutigen Zeit Barrierefreiheit grundsätzlich gewährleisten“. Er wirbt dafür, gegebenenfalls auf andere Gebäude auszuweichen oder, falls das nicht geht, Wahllokale in großen Gebäuden so zu platzieren, das sie barrierefrei zugänglich sind.

Zwick: Viele Wahllokale sind barrierefrei

Oliver Minakaran, der Leiter des städtischen Hauptamts, erklärte daraufhin, dass unterschiedliche Anforderungen wie die Barrierefreiheit einerseits und der durch Corona gestiegene Platzbedarf in den Wahllokalen andererseits nicht immer vereinbar seien. Doch werde man das Leibniz-Gymnasium nochmals auf Barrierefreiheit hin untersuchen. Laut Oberbürgermeister Markus Zwick weist die Stadt bereits „eine hohe Quote der Barrierefreiheit“ bei den Wahllokalen auf.