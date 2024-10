Mit der Stadtehrenplakette in Silber zeichnete gestern Oberbürgermeister Markus Zwick das langjährige SPD-Ratsmitglied Gerhard Hussong aus. Dieser sei nicht nur seit 1995 ununterbrochen im Stadtrat aktiv, sondern habe sich durch seine vielfältige herausragende Arbeit im kommunalen Bereich einen Namen gemacht. In seiner Rede betonte Zwick die außergewöhnlichen Verdienste Hussongs. Ein kleiner Rückblick auf dessen bisheriges Wirken zeige, dass es mehr als bemerkenswert sei. „Man muss unterstreichen, dass es nicht viele gibt, die so viel für die Stadt gemacht haben.“ Und das, obwohl Hussong gebürtiger Zweibrücker ist und erst nach seinem Jura-Studium nach Pirmasens kam und sich hier zusammen mit seiner Frau eine Existenz aufbaute.

Zwick hob hervor, dass Hussong in zahlreichen Gremien und Aufsichtsräten tätig war und immer noch ist. „Das ist eine große Bereicherung für unsere Stadt. Ich schätze sehr deine Fachlichkeit und Erfahrung, deine Beiträge im Stadtrat, im Hauptausschuss und in all den anderen Gremien“, versicherte Zwick.

Besondere Würdigung der Persönlichkeit

Besonders betonte der OB die respektvolle Zusammenarbeit, die er mit Hussong pflegt: „Auch wenn wir manchmal unterschiedliche Positionen vertreten, ist unsere Arbeit immer von Respekt und inhaltlicher Diskussion geprägt. Du bist eine prägende Persönlichkeit im Stadtrat, und ich freue mich, dass du dabei bist.“ Zwick fügte schmunzelnd hinzu, dass er gelesen habe, „dass du noch länger im Rat bleiben möchtest. Ich würde mir wünschen, dass du bis zum Schluss der Legislatur dabei bleibst. Der Stadtrat wäre nicht dasselbe ohne dich.“

Die Silberne Stadtehrenplakette steht für herausragende Verdienste und ist eine besondere Würdigung der Persönlichkeit. Hussong habe diese Auszeichnung mehr als verdient – als jemand, der sich über viele Jahrzehnte hinweg mit Herzblut und Engagement für Pirmasens eingesetzt hat. „Ich bin froh, dass du dich so eingebracht hast – nicht nur vor meiner Zeit, sondern auch aktuell noch“, sagte Zwick abschließend.

Derzeit hat Hussong noch Aufsichtsratsmandate bei der Stadtwerke Holding GmbH, der Stadtwerke Versorgungs GmbH, der Luft- und Badepark GmbH und der Stadtentwicklung GmbH. Außerdem ist er Mitglied in der Regionalvertretung Planungsgemeinschaft Westpfalz.