Ein 47-Jähriger ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Höhfröschen im Bereich der „Schonebacher Tränke“ laut Polizei von einem Hund gebissen worden. Das Tier sei zwar angeleint gewesen, habe aber zugeschnappt, als der Geschädigte vorbeilief. Der Mann trug eine kleinere Bisswunde am Oberschenkel davon. Im Moment des ersten Schocks sei das Opfer weitergelaufen, ohne sich nach den Personalien des Hundehalters zu erkundigen. Die Polizei bittet daher den Besitzer des schwarz-weißen und etwa kniehohen Hundes, sich unter Telefon 06333/9270 zu melden. Die Polizei nimmt auch Zeugenhinweise zu dem Vorfall entgegen.