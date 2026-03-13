Der Angriff dreier Schäferhunde auf einen kleinen Hund sorgt in Winzeln für Aufregung. Der Hund hat schwer verletzt überlebt. Einer der Angreifer war ein Polizeidiensthund.

Der Besitzer des kleinen Pepito, so der Name des angegriffenen Hundes, ist immer noch schockiert, er hatte sich selbst verletzt bei der Hundeattacke. Es müssen dramatische Szenen am 20. Februar gewesen sein, die sich in der Straße „Am Bucheneck“ abspielten.

Der Winzler sei dort gegen 18 Uhr mit seinem angeleinten Hund beim Spazieren gewesen, als ihm eine Frau mit drei Schäferhunden entgegen gekommen sei. Die drei Hunde haben sich losgerissen und sind auf ihn zugerannt, schildert der Mann die Attacke. Der Hundehalter sei dabei gestürzt und verletzte sich am Knie. Währenddessen hätten sich die Schäferhunde über Pepito hergemacht.

Der zwölf Jahre alte Pepito vor dem Angriff. Foto: privat/oho

Ein Autofahrer habe gestoppt und versucht, zusammen mit seiner Tochter die Hunde zu trennen. Einer der Schäferhunde habe gar nicht mehr loslassen wollen. Der Autofahrer habe den schwer verletzten Pepito mit seinem Auto zum Tierarzt gebracht, wo erste Rettungsmaßnahmen ergriffen worden seien. Pepito sei anschließend in eine Spezialklinik in Wiesloch gekommen, wo seine Bisswunden in einer Notoperation versorgt werden konnten.

Die Erstversorgung und Not-Operation habe die Frau umgehend bezahlt und sich auch sonst bereit erklärt für die Kosten aufzukommen, erklärt der Winzler. Mittlerweile sei eine weitere Operation nötig gewesen. Dem Tier gehe es den Umständen entsprechend gut, schildert der Mann, der den Hund in eine Pflegestelle geben musste, da er mit der Wundversorgung des Tieres überfordert sei.

Zweimal täglich müsse die Wunde gewaschen und verbunden werden. „Wenn der Autofahrer nicht geholfen hätte, wäre Pepito jetzt tot“, zeigt sich der Mann dankbar für den spontanen Helfer.

Auch Privatleute dürfen Polizeihund führen

Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigt den Vorfall und auch die Beteiligung eines Polizeidiensthundes, datiert die Attacke jedoch auf den 23. Februar. Ob der Diensthund den kleinen Hund verletzt hat, sei nicht bekannt, sagt Nora Kleemann, Sprecherin des Polizeipräsidiums. Die Polizei habe Ermittlungen gegen die Führerin des Polizeidiensthundes wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Laut Kleemann sei die Hundeführerin allerdings auch von dem kleinen Hund gebissen worden, nachdem die Tiere bereits getrennt gewesen seien.

Die Frage, ob die Frau überhaupt berechtigt war, mit dem Diensthund spazieren zu gehen und ob dies nicht der Diensthundeführer allein darf, beantwortet Kleemann mit dem Verweis auf eine Polizeidienstvorschrift. Nach der dürften auch andere Personen Diensthunde versorgen und führen, wenn der Diensthundeführer wegen Krankheit, Urlaub oder sonstiger Abwesenheit den Hund nicht ausführen könne.

Ordnungsamt hört Beteiligte an

„Dies war vorliegend der Fall“, erklärt Kleemann. In Rheinland-Pfalz würden Polizeidiensthunde regelmäßig in die Familien der Diensthundeführer integriert. „Es ist daher gängige Praxis, dass sie von Familienmitgliedern betreut werden“, führte die Polizeisprecherin weiter aus. Die Hundeführerin im Fall von Winzeln kenne den Diensthund seit seinem Welpenalter und sei selbst Gebrauchshundeführerin sowie im Hundesport aktiv.

Beim Ordnungsamt der Stadt wurde die Attacke ebenfalls angezeigt, wie Maximilian Zwick, Pressesprecher des Rathauses, bestätigte. Das Ordnungsamt ermittle noch. Die Beteiligten würden dazu angehört. Danach werde vom Ordnungsamt entschieden, ob Maßnahmen wie beispielsweise eine Maulkorbpflicht für die Schäferhunde verhängt werden.