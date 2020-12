Am Dienstag um 22.24 Uhr versuchten nach Angaben der Polizei drei Männer in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neugasse einzubrechen. Als die 18-jährige Bewohnerin ein Kratzen an ihrer Wohnungstür hörte, öffnete sie und sah drei Männer, alle circa 1,80 Meter groß, normale Figur, einer etwas kräftiger, der beim Gehen stark nach rechts und links „schaukelte“. Sie waren dunkel bekleidet, trugen Kapuzen, eine davon grau. Bei diesem Mann konnte die Frau eine helle Gesichtsfarbe erkennen. Da die Frau einen großen Hund besitzt und dieser die Täter sofort anknurrte, ergriffen sie die Flucht. In das Innere des Mehrfamilienhauses gelangten die Männer über die unverschlossene Haustür.