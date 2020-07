Ein heller Labrador hat nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag im Wald zwischen Ruhbank und Beckenhof ein Rehkitz zu Tode gehetzt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Labrador das Rehkitz hetzte, angriff und biss. Die Frau konnte den Hund verjagen. Dem circa 18 Wochen alten Rehkitz war aber nicht mehr zu helfen, so die Polizei.

Da auffällige Bisswunden fehlten, ging der hinzugerufene Jagdpächter davon aus, dass das Kitz zu Tode gehetzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.