Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen Hund überfahren, während der Vater des Halters zusehen musste, und ist dann geflüchtet. Ein Pirmasenser ließ seine beiden Hunde gegen 11 Uhr auf einem seltenen befahrenen Feldweg in der Nähe der Biogasanlage, abgehend von der K5, frei laufen. Nach Angaben der Polizei näherte sich plötzlich ein dunkelgrüner Landrover, der einen der beiden Hunde erfasste und dann mit unverminderter Geschwindigkeit davonfuhr. Der Australian Shepherd starb an seinen Verletzungen. Dem Halter zufolge war der Hund bei der Kollision nicht mitten auf dem Weg, sondern eher am Rand. Der Pirmasenser befand sich nicht nah genug an der Szene, um das Kennzeichen des Wagens zu lesen. Laut Polizei könnte es ein ausländisches Nummernschild gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

