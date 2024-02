Mit einer halben Million Euro will Bürgermeister Michael Maas ein undichtes Dach des Hugo-Ball-Gymnasiums stopfen und gleichzeitig einen ganzen Block des Schulkomplexes energetisch sanieren.

Der Gebäudeteil B des Hugo-Ball-Gymnasiums soll in diesem Jahr ein komplett neues Dach mit einer Fläche von rund 760 Quadratmetern erhalten. Laut Maas ist das Satteldach derzeit mit Faserzementplatten eingedeckt, die zudem noch asbesthaltig sein sollen. An einigen Stellen seien das Dach wie auch die Kastenrinne undicht. Unter dem Dach soll sich Baumaterial aufgeschwemmt haben. Die Unterkonstruktion des Satteldachs soll erneuert werden und mit einer 20 Zentimeter dicken Dämmschicht versehen werden. Die Dämmung soll nicht nur im Winter vor Kälte schützen, sondern im Sommer auch ein Aufheizen des Gebäudes verhindern. Statt der Faserzementplatten soll eine Eindeckung aus Aluminiumprofilen verwendet werden. Das Gerüst will Maas noch für den Austausch der Fenster auf der Südseite des Gebäudes nutzen. Der Hauptausschuss stimmte einstimmig der Vergabeermächtigung für Gerüst und Dach zu. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden energetischen Sanierung des Hugo-Ball-Gymnasiums mit vielen neuen Fenstern, neuen Dacheindeckungen und einer Photovoltaikanlage für den Eigenstrombedarf des Schulhauses.