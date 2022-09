Bov Bjerg (57), der aktuelle Hugo-Ball-Preisträger, kommt am 29. September, 19.30 Uhr, in den Pirmasenser Carolinensaal. Er stellt seinen Erfolgsroman „Serpentinen“ vor.

Im Februar hatte Bov Bjerg die renommierte Auszeichnung der Stadt Pirmasens für sein vielseitiges Werk als gesellschaftlich schreibender und handelnder Erzähler, als Autor der eingreifenden Performance in bester politischer Dada-Tradition erhalten.

Rolf Böttcher, so sein bürgerlicher Name, wurde 1965 im schwäbischen Heiningen geboren. Er studierte Linguistik, Politik und Literaturwissenschaften in Berlin und Amsterdam. Er ist Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Mit Freunden gründete er verschiedene Berliner Lesebühnen. Sein erster Roman hieß „Deadline“, sein zweiter „Auerhaus“. Letzterer ist von verschiedenen deutschen Theaterhäusern adaptiert und inszeniert worden. Im Dezember 2019 feierte der Bestseller als melancholisches Pubertätsdrama auf der Kinoleinwand Premiere.

Düstere Familiengeschichte

Noch düsterer als „Auerhaus“ ist Bov Bjergs Anfang September 2020 im Claasen-Verlag erschienener Roman „Serpentinen“, aus dem er in Pirmasens lesen wird. Darin fokussiert der in Berlin lebende Autor schwere existenzielle Probleme: Können wir unserer Herkunft entrinnen, oder lastet sie wie ein Fluch auf uns? Die Familiengeschichte spielt auf der Schwäbischen Alb und erzählt vom Kampf eines depressiven Vaters gegen die Dämonen der Vergangenheit. Das Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich alle das Leben nahmen, begleitet Vater und Sohn auf ihrer gemeinsamen Spurensuche. Der Vater muss erkennen, dass ein Wegzug, seine Bildung und sein Aufstieg keine Erlösung gebracht haben. Der Roman stand 2020 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.

Durch den Abend führt der in Pirmasens aufgewachsene Journalist Mladen Gladić. Der Medienwissenschaftler schreibt seit 2010 für die Zeitung „Die Welt“.

Info

„Bov Bjerg – ein Abend mit der Hugo-Ball-Preisträger 2020“ findet am Donnerstag, 29. September, 19.30 Uhr, im Pirmasenser Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz statt. Der Eintritt ist frei. Infos: pirmasens.de/hugo-ball-preis