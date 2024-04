Das Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium hat den Einzug ins Regionalfinale der Schulfußballmeisterschaft im Wettkampf II (Jahrgänge 2008 bis 2010) verpasst.

Das Team von Lehrer Thomas Schappe verlor am Mittwoch das Halbfinale gegen das Otto-Hahn-Gymnasium Landau mit 1:4 (0:3). Die Partie auf dem Kunstrasen im Pirmasenser Sportpark Husterhöhe war im Grunde bereits nach den ersten 40 Minuten entschieden. Lasse Werber (5.) und zweimal Paul Lischnewski (13., 40.) trafen für die Südpfälzer. Raphael Wangler, C-Junioren-Regionalligaspieler beim FK Pirmasens, verkürzte in der 50. Minute für den Westpfalzmeister mit einem Distanzschuss auf 1:3, wobei der Landauer Bennet Bohlander den Ball noch entscheidend ins eigene Tor ablenkte. Nur zwei Minuten später stellte Benjamin Vekovic mit seinem Treffer den alten Abstand wieder her. Das Otto-Hahn-Gymnasium spielt nun am 8. Mai in Mainz um die Rheinhessen-Pfalz-Meisterschaft.